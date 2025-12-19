AFD premia a Banco Familiar por su liderazgo en MIPYMES y desarrollo sostenible

Durante el año, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) y el Fondo de Garantía del Paraguay (FOGAPY) beneficiaron a más de 27.000 familias y empresas, movilizando recursos por más de 597 millones de dólares en créditos aprobados y garantías otorgadas, contribuyendo al sostenimiento de más de 154.000 puestos de trabajo en todo el país.

En este contexto, la AFD otorgó un reconocimiento a Banco Familiar, en mérito a su destacada gestión en el financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), sector clave para la dinamización de la economía nacional.

La distinción resalta el rol del banco como una de las principales Instituciones Financieras Intermediarias de la banca pública de segundo piso, así como su impacto positivo en la generación de empleo, el fortalecimiento del tejido productivo y la inclusión financiera en todo el país.

Banco Familiar, líder en financiamiento a las MIPYMES

En el ámbito de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), Banco Familiar fue reconocido por liderar las colocaciones de créditos destinados a este segmento, consolidando su posición como una de las entidades financieras más comprometidas con el crecimiento del sector emprendedor paraguayo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este reconocimiento refleja la esencia y el modelo de gestión de Banco Familiar, orientado a facilitar el acceso al financiamiento de forma ágil, transparente y en condiciones altamente competitivas, micro, pequeñas y medianas empresas puedan sostener, fortalecer y expandir sus actividades productivas.

Durante el periodo, el banco se destacó además por registrar el mayor desembolso 2025 de créditos AFD destinados a MIPYMES en 2025, reafirmando su esencia y su compromiso histórico con la inclusión financiera y el desarrollo económico sostenible.

Compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo responsable

En materia de sostenibilidad ambiental, Banco Familiar fue galardonado por su liderazgo en el programa Proforestal, una iniciativa orientada al impulso del desarrollo forestal sostenible en Paraguay.

Este reconocimiento pone en valor la visión de largo plazo de la entidad, que promueve el crecimiento económico en equilibrio con el cuidado del medio ambiente y el uso responsable de los recursos naturales.

La institución refuerza su posicionamiento como una entidad sólida y confiable, comprometida con las mejores prácticas del sistema financiero.

Recientemente, Paraguay alcanzó el segundo Grado de Inversión tras la decisión de Standard & Poor’s de elevar su calificación crediticia a BBB-.

Es la segunda de tres calificadoras que ponen grado de inversión a nuestro país.

Este posicionamiento refuerza la fortaleza institucional del banco y su capacidad para acompañar el desarrollo del país con productos financieros diseñados bajo los más altos estándares de calidad y transparencia.

Un compromiso sostenido con los paraguayos

Desde Banco Familiar se reafirma el compromiso con la transparencia, la accesibilidad y la inclusión financiera, pilares que han permitido que miles de paraguayos accedan a oportunidades reales para alcanzar sus metas personales y empresariales.

A través de alianzas responsables y una gestión cercana a las necesidades de sus clientes, el banco continuará impulsando soluciones financieras seguras, competitivas y adaptadas a la realidad del país.

Banco Familiar ratifica así su misión de seguir acompañando el crecimiento de las personas, las empresas y la economía paraguaya, contribuyendo activamente a la construcción de un futuro más próspero, inclusivo y sostenible para todos.