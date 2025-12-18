Grado de inversión: Es fruto de décadas de esfuerzo, resalta Asoban

El gremio bancario destacó igualmente que la mejora de calificación se trata de un logro histórico para la economía nacional y que es fruto no solo de este gobierno, sino de décadas de esfuerzo conjunto de todos los sectores.

Según Asoban, la decisión de S&P Global Ratings de aumentar la nota de Paraguay a “BBB-” representa un “segundo hito” para el país. Con esta modificación en la calificación soberana, nuestro país pasa a contar oficialmente con su sengundo grado de inversión, una categoría reservada a economías consideradas aptas para recibir inversiones con menor percepción de riesgo.

La asociación subrayó que este avance refleja un proceso de largo plazo, vinculado a la consolidación económica y al trabajo coordinado de diversos sectores del país.

Lea más: Luz verde de S&P en calificación a Paraguay que obtiene segundo grado de inversión

Un reconocimiento que se suma al de Moody’s

Asoban recordó que este anuncio se suma al reconocimiento previo de Moody’s en 2024, configurando el segundo grado de inversión alcanzado por Paraguay. De acuerdo con la asociación, la combinación de ambas decisiones consolida al país como un destino “seguro, estable y confiable” para las inversiones globales. La entidad interpreta este doble respaldo de calificadoras internacionales como una señal de confianza en la trayectoria económica de Paraguay y en la solidez de sus fundamentos macroeconómicos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Décadas de esfuerzo y consolidación económica

En su mensaje, Asoban atribuyó este logro a “décadas de esfuerzo y trabajo en conjunto” realizadas por distintos sectores del país. Ese esfuerzo, orientado a la consolidación de la economía paraguaya, se ve reflejado, según la asociación, en la mejora de la calificación soberana y en la obtención del grado de inversión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La organización destacó que el resultado actual no es producto de acciones aisladas, sino de una construcción sostenida a lo largo del tiempo.

Asoban reconoció la importancia de alcanzar una nueva calificación internacional y sostuvo que este paso permitirá al país acceder a “grandes oportunidades”.

Para la asociación, el reconocimiento de S&P Global Ratings, sumado al de Moody’s, refuerza la percepción de estabilidad de Paraguay y abre un escenario más favorable para el desarrollo de inversiones.

Lea más: Afirman que bancos están preparados para desafíos del grado de inversión

Compromiso de seguir acompañando el desarrollo

En el mismo pronunciamiento, Asoban reafirmó su compromiso de seguir acompañando “con protagonismo activo” el desarrollo económico de Paraguay. La asociación reiteró su disposición a continuar participando en los procesos que contribuyan a fortalecer la economía nacional y a sostener la estabilidad alcanzada.

De esta forma, el sector bancario, a través de Asoban, se posiciona como actor que respalda y acompaña el camino trazado por el país hacia una mayor consolidación económica y un entorno atractivo para las inversiones globales.