Tigo e Itaú ejecutan emisión histórica en la bolsa local

Itaú y Telecel S.A.E. (Tigo Paraguay) ejecutaron una histórica operación en el mercado de capitales local por valor G. 512.500 millones a 7 años de plazo a 12% de interés anual, informaron en un comuncado.

Según explicaron desde el Banco Itaú en un comunicado, la operación marca un hito histórico en el mercado de valores paraguayo, no solo por el tamaño, sino también por la innovación en su diseño, ya que por primera vez en el país, un emisor corporativo local captura demanda de inversionistas internacionales mediante instrumentos emitidos localmente y negociados globalmente a través de Global Depositary Notes (GDNs). La negociación internacional contó con el liderazgo y asesoría de la Mesa de Renta Fija de Itaú en Nueva York.

A su vez, Raul Luraghi, Director de Mercados de Itaú Paraguay, menciona que la estructura de Global Depositary Notes (GDNs) se consolida como una nueva herramienta para que las empresas locales accedan a financiamiento internacional emitiendo en el mercado local y en moneda local, mientras los títulos son adquiridos por inversores no residentes en el mercado global.

Los fondos recaudados se destinarán a la reestructuración de deuda, reemplazando obligaciones en dólares por deuda en guaraníes para reducir la exposición al tipo de cambio y mejorar los resultados de la compañía.

Según detallaron, a través de esta emisión, Tigo Paraguay busca seguir impulsando la innovación en sus productos y servicios.

Roberto Laratro, director general de Tigo Paraguay. detalló que este paso posiciona al país en el más alto estándar y refleja la confianza que han depositado los inversores en la compañía. “Seguimos con el compromiso de ampliar nuestra infraestructura y capacidades, consolidando los cimientos que nos permiten crecer de manera sostenible y acompañar la transformación digital de Paraguay” mencionó