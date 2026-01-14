Comercio exterior: ¿Cómo cerró la balanza comercial en el 2025?

De acuerdo con los datos oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP), las exportaciones totales en el año 2025 alcanzaron US$ 16.720,3 millones, 5,8% superior a los registros acumulados a diciembre del 2024 (US$ 15.806 millones), realizándose transacciones con un total de 148 países que constituyen los destinos de las mercaderías.

En cuanto a las adquisiciones o importaciones totales, estas alcanzaron US$ 18.111 millones, representando un aumento de 10,6% con respecto al 2024 (US$ 16.379 millones) y estas compras se han realizado desde 184 países que constituyen el origen de las compras del exterior, de acuerdo con los datos oficiales que el BCP presentó ayer en conferencia de prensa.

Según se puede deducir del informe, al sumar el total de exportaciones y el total de importaciones durante el año 2025, se obtiene que se realizaron transacciones en el comercio exterior del país por valor de US$ 34.831,4 millones, monto que representó un aumento del 8,2% con respecto al valor acumulado a diciembre del 2024 (US$ 32.220 millones).

Déficit en balanza

Por otra parte, la balanza comercial presentó un resultado deficitario de US$ 1.390,7 millones, esto considerando que las exportaciones (US$ 16.720 millones) fueron inferiores a las compras realizadas (US$ 18.111 millones). Cabe señalar que en el año 2024 el resultado de la balanza fue también deficitaria por US$ 573 millones.

Desempeño de las exportaciones

De acuerdo con las cifras oficiales, las exportaciones registradas representaron el 66,3% del total, alcanzando US$ 11.082 millones, cifra superior en 1,5% al valor acumulado a diciembre del 2024. En cuanto a las reexportaciones, por su parte, con el 27,4% del total, registraron un valor de US$ 4.584 millones, con un aumento interanual del 17,2%. Las otras exportaciones, con el 6,3% de participación, registraron un incremento acumulado del 7,7%, situándose en un nivel de US$ 1.053 millones.

Por rubros, la exportación de semilla de soja sigue siendo uno de los rubros que mayor divisas ingresa al país por un total de US$ 2.354 millones en el último año, sin embargo este registró una caída del 27% en comparación al año 2024, le sigue en importancia el envío de carne y menudencias que ingresaron al país US$ 2.173 millones en el 2025, con un aumento del 21,9% comparado al año anterior.

La exportación de energía electríca generó divisas por US$ 1.221 millones que registró un aumento del 2,8%. Otros productos que desatacaron fueron los envíos de maíz por US$ 596 millones, aceites de soja por US$ 612 millones, hilos y cables por US$ 405 millones.

La importación de bienes para uso interno aumentó 11,2%

De acuerdo con el reporte de comercio exterior, las importaciones de bienes para uso interno ascendieron a US$ 14.567,5 millones a diciembre del 2025, verificando un incremento del 11,2% respecto al mismo periodo del año anterior. En tanto, las importaciones de bienes bajo el Régimen de Turismo (Decreto N° 2063/24) presentaron un aumento de 11,3% totalizando US$ 3.154,4 millones en el referido periodo

Detallan también que del total de importaciones registradas al mes de diciembre de 2025, las realizadas bajo el Régimen de Turismo representaron el 17,8%, mientras que las importaciones destinadas al uso interno concentraron el 82,2%.

Comparando las importaciones por tipo de uso, se observa que los bienes de capital importados bajo el Régimen de Turismo se incrementaron 6,7% y las destinadas al uso interno crecieron 24,3%, de acuerdo con el reporte oficial.

En cuanto a los bienes de consumo, ambos segmentos mostraron incrementos: 21,9% en el Régimen de Turismo y 12,9% en las importaciones para uso interno. Por su parte, las importaciones de bienes intermedios para uso interno se redujeron 0,9%

Al desagregar por rubros se destacaron las compras de maquinarias, aparatos y motores por US$ 3.302 millones, artículos mecánicos US$ 1.056 millones, abonos, fertilizantes, productos primarios.

En cuanto a las manufacturas de origen agropecuario (MOA) presentaron un incremento de 15,9% con respecto al valor registrado a diciembre de 2024, alcanzando US$ 1.264,7 millones. Este comportamiento estuvo explicado, principalmente, por las mayores importaciones de carne y menudencia bovina; así como de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, según el informe oficial.

Compra de combustible se redujo 12,9%

Por otra parte, el informe de la banca matriz detalla que las importaciones de combustibles y lubricantes se redujeron en 12,9% en el último año, alcanzando un valor total de US$ 1.775,2 millones.

Esta reducción se explica, según los técnicos del BCP, principalmente por las menores compras de gasoil, así como de naftas que disminuyeron en 14,5% y 15,9% respectivametne en comparación al valor registrado a diciembre del 2024.