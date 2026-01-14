Repunte de ventas acompañó dinámica de la economía, según indicador del BCP

De acuerdo con los datos recogidos por el Estimador de Cifras de Negocios (ECN) registró en noviembre una variación interanual de 6,3%, lo que llevó la variación acumulada al cierre de ese mes de 2025 a 6,1%. El avance del ECN en noviembre se explica principalmente por las dinámicas favorables observadas en las ventas de los servicios, la actividad comercial y las manufacturas.

El ECN es un indicador de corto plazo que mide el movimiento de las ventas declaradas ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

En el sector manufacturero,se observaron crecimientos en las ventas de aceites, carnes, molinería y panadería, maquinarias y equipos, metales comunes, cueros y calzados, minerales no metálicos, otros productos manufacturados, y papel.

Por otra parte, las ventas de productos de madera, lácteos, otros alimentos, bebidas y tabacos, químicos, textiles y prendas de vestir, y azúcar presentaron resultados adversos.

En el sector servicios, se verificaron resultados favorables en las ventas de los servicios de transporte, telecomunicaciones, servicios a los hogares, servicios a las empresas, servicios inmobiliarios y hoteles y restaurantes.

Finalmente, en la actividad comercial se destacaron los desempeños positivos en las ventas de tecnologías, ventas al por mayor de materias primas agrícolas, venta al por mayor de fertilizantes y agroquímicos, ventas al por mayor de maquinarias y equipos, prendas de vestir, venta y mantenimiento de vehículos, venta de productos químicos-farmacéuticos, venta de productos alimenticios y la venta de combustibles