14 de enero de 2026 - 19:12

Repunte de ventas acompañó dinámica de la economía, según indicador del BCP

Las festividades de fin de año contribuyeron con el repunte de las ventas en los comercios y servicios principalmente, según reporte de Estimador de Negocios del BCP.
Las grandes tiendas y shoppings lideraron el rubro de ventas con una expansión del 19% en el mes de noviembreArchivo, ABC Color

El Estimador de Cifras de Negocios (ECN) registró en noviembre del 2025 un repunte interanual de 6,3%, con lo cual la variación acumulada en once meses se ubicó en 6,1%, lo que ratifica la buena dinámica de las ventas que acompañan el crecimiento de la economía.

Por ABC Color

De acuerdo con los datos recogidos por el Estimador de Cifras de Negocios (ECN) registró en noviembre una variación interanual de 6,3%, lo que llevó la variación acumulada al cierre de ese mes de 2025 a 6,1%. El avance del ECN en noviembre se explica principalmente por las dinámicas favorables observadas en las ventas de los servicios, la actividad comercial y las manufacturas.

El ECN es un indicador de corto plazo que mide el movimiento de las ventas declaradas ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Resultado Imaep al mes de noviembre
Resultado Imaep al mes de noviembre

En el sector manufacturero,se observaron crecimientos en las ventas de aceites, carnes, molinería y panadería, maquinarias y equipos, metales comunes, cueros y calzados, minerales no metálicos, otros productos manufacturados, y papel.

Por otra parte, las ventas de productos de madera, lácteos, otros alimentos, bebidas y tabacos, químicos, textiles y prendas de vestir, y azúcar presentaron resultados adversos.

Desempeño del Imaep por rubros
Desempeño del ECN por rubros

En el sector servicios, se verificaron resultados favorables en las ventas de los servicios de transporte, telecomunicaciones, servicios a los hogares, servicios a las empresas, servicios inmobiliarios y hoteles y restaurantes.

Finalmente, en la actividad comercial se destacaron los desempeños positivos en las ventas de tecnologías, ventas al por mayor de materias primas agrícolas, venta al por mayor de fertilizantes y agroquímicos, ventas al por mayor de maquinarias y equipos, prendas de vestir, venta y mantenimiento de vehículos, venta de productos químicos-farmacéuticos, venta de productos alimenticios y la venta de combustibles