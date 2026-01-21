Carina Daher Pacuá asume como cónsul general del Paraguay en Los Ángeles, EE.UU.

Según el documento oficial, Decreto N° 5309, en su Art. 14 se establece la designación de Carina Dejesús Daher Pacuá para prestar servicio en el Consulado General de la República del Paraguay en Los Ángeles, Estados Unidos de América, con categoría D30, y se dispone la expedición de la correspondiente Carta Patente. El decreto también incluye las formalidades de refrendo y publicación previstas en su articulado.

La novedad fue acompañada por un mensaje público de la propia Daher Pacuá, quien presentó el cambio como el inicio de un nuevo capítulo profesional. “Es un honor asumir como Cónsul General de la República del Paraguay en los Estados Unidos, con sede en la ciudad de Los Ángeles”, escribió, y añadió que asume la responsabilidad “llevando conmigo el amor por mi país, la fuerza de nuestra gente y el compromiso de seguir trabajando para acercar oportunidades, construir puentes y fortalecer la presencia del Paraguay en el exterior”.

En el mismo posteo, la funcionaria agradeció al presidente de la República y al canciller Nacional por la confianza depositada para servir al país desde este nuevo rol. Además, mencionó que llega a esta etapa tras “casi dos décadas” de acompañamiento en el ámbito gremial, y cerró con una frase de continuidad: “Seguimos adelante, con el mismo compromiso y vocación de servicio”.

Un rol con impacto consular e institucional

La figura de un consulado general concentra tareas de asistencia y gestión para ciudadanos paraguayos en el exterior —tramitación documental, orientación y atención consular—, además de la articulación institucional con actores locales en su jurisdicción. En plazas de alta visibilidad internacional, estas representaciones suelen funcionar también como punto de contacto para actividades de vinculación, redes comunitarias y coordinación de iniciativas que proyectan al país en distintos ámbitos.

En ese marco, el mensaje de Daher Pacuá pone el acento en una línea de gestión asociada a la construcción de vínculos y a la proyección de oportunidades, en sintonía con el tono institucional de su designación y con una agenda que, por naturaleza, combina servicio consular y presencia internacional.

Asimismo, la sede de Los Ángeles, por su peso como ciudad global, concentra dinámicas consulares intensas y un ecosistema amplio de relacionamiento social, empresarial, cultural e institucional. Para Paraguay, contar con una representación de este nivel implica sostener canales formales de atención y, al mismo tiempo, una vitrina para fortalecer presencia, contacto y posicionamiento país en un entorno altamente conectado.

En paralelo, en su mensaje público, Daher Pacuá presentó su hoja de ruta en términos de vinculación: “acercar oportunidades”, “construir puentes” y reforzar la presencia del Paraguay en el exterior.