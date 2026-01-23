Franquicias en Paraguay: más marcas, más locales en 2026

Hablar de “cuántas franquicias hay” en Paraguay sigue siendo más difícil de lo que parece: no existe un registro público único y actualizado que funcione como censo del sector. El mapa real se construye combinando fuentes: anuncios corporativos, aperturas en shoppings, cadenas de servicios y la propia dinámica de redes que entran, salen o cambian de operador.

En ese ecosistema, la Cámara Paraguaya de Franquicias (CPF) cumple un rol muy importante de articulación y promoción de buenas prácticas, pero no pretende representar a todas las marcas del mercado. No obstante, las firmas que son miembros del gremio son un buen termómetro para medir la dinámica de un segmento que crece de manera sostenida en los últimos años.

Tamaño del sector: ventas, puntos y empleo

Aun sin un conteo oficial de marcas, sí hay señales duras sobre escala. En un reporte difundido a fines de 2025, se indicó que el negocio de franquicias en Paraguay crece entre el 15% y 20% anual y que el sector estaría generando alrededor de US$ 200 millones al año, con más de 500 puntos de venta y unos 6.000 empleos directos. En la oportunidad, también se mencionó sobre un salto del 70% en el nivel de membresía de la CPF, reflejando un proceso de formalización gremial.

En paralelo, la Cámara recuerda que fue creada en 2012 y que desde 2014 es socia de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), un dato que ayuda a entender por qué su misión se enfoca en las reglas y el relacionamiento, fungiendo un rol de soporte y bisagra para compañías que apuntan a franquiciar en el mercado local e internacional.

Lo que llegó en el último ciclo: marcas y formatos

El período 2023–2025 volvió a poner a Paraguay en el radar de redes internacionales y regionales, sobre todo en gastronomía y servicios. Cabe recordar que en 2023 se concretó el desembarco de Starbucks con su primera tienda en Asunción (delSol Shopping), anunciando un plan inicial de más aperturas en el país.

En 2024 se oficializó la llegada de Subway de la mano del Grupo Vierci, con un esquema de expansión de 30 locales en cinco años, pensado para shoppings, universidades y zonas estratégicas.

Y en la misma ventana temporal se observó, por ejemplo, el ingreso de propuestas regionales de fitness: Catapumba inauguró su primer gimnasio en Asunción en 2024, buscando replicar el modelo que ya tenían en Argentina y Uruguay.

Ya en 2025, Popeyes abrió operaciones en Paraguay con su primera tienda en Luque, sumando otra señal de que la “segunda ola” de grandes marcas de comida rápida volvió a mirar el mercado local.

Agenda CPF 2026: Brasil como puerta de entrada

En entrevista con Faisal Ismail, presidente de la CPF para 2026–2027, puso el foco en atraer nuevas redes, con Brasil como principal cantera. “Tenemos informaciones de nuevas franquicias de alimentación y salud de Brasil que están viniendo para Paraguay”, dijo, agregando que el interés también se extiende a gastronomía, belleza y otros rubros de la salud.

Su hoja de ruta incluye presencia institucional en ferias del sector en São Paulo y la búsqueda de alianzas con la entidad brasileña del rubro (la ABF, Asociación Brasilera de Franquicias), para acelerar el “match” entre marcas que quieren entrar y operadores locales que quieren fortalecer su presencia en el mercado regional.

La idea, explicó, es “acomodar las empresas que quieren venir a Paraguay” y, al mismo tiempo, traer a más redes locales hacia la Cámara para ampliar la base de representación.

Camino inverso: marcas paraguayas que ya cruzan frontera

El modelo de franquicias no es solo una historia de llegadas: también empieza a funcionar como plataforma de exportación de marcas paraguayas. Ismail subrayó que “el camino al revés también está ocurriendo” y que hoy ya hay redes paraguayas yendo hacia Brasil, citando casos como Amandau, RE/MAX, Odontolatina y Blondas.

En helados, Amandau abrió una tienda en Campo Grande como primer paso de su expansión en el país vecino, un hito simbólico por tratarse de una marca de consumo masivo nacida en Paraguay.

Más allá de la marca puntual, el mensaje de fondo es estratégico: cruzar frontera con formato de franquicia no solo amplía el mercado, también obliga a estandarizar procesos con mayor rigor, soporte, logística y control de calidad, elevando la “vara” del modelo para competir fuera.

Qué mirar en 2026: crecimiento, financiamiento y geografía

Para este 2026 que inicia, Ismail proyectó “crecer en facturación 20%” y “abrir mínimo más de 100 franquicias nuevas en Paraguay”, es decir, sumando unidades de distintas marcas.

Si ese escenario se sostiene, el cuello de botella pasa por dos frentes. El primero es el financiamiento del franquiciado: “Muchos franquiciados que quieren comprar una franquicia no tienen todo el capital necesario”, señaló, por lo que la CPF está “haciendo alianzas con algunas instituciones financieras” para estructurar crédito y capital de trabajo.

El segundo es geográfico: el desafío no es solo abrir en Asunción, sino sostener esa expansión en el interior del país con talento, proveedores y plazas de consumo. Ahí, el valor de un gremio como este no está en “contar” franquicias, sino en ordenar el crecimiento, elevar estándares y volver visible un sector que, por dinámica propia, siempre se mueve mucho más rápido de lo que muestran los registros.