01 de febrero de 2026 - 01:00

Munich Ultra vibra al ritmo del carnaval perfecto

El trío eléctrico de Munich Ultra es el mayor atractivo del sambódromo de Encarnación.
Las primeras noches del carnaval encarnaceno dejaron una postal clara: más de 15.000 personas por jornada, un sambódromo encendido y una marca que no pasó desapercibida. Munich Ultra tiene una fuerte presencia en el corazón del mayor espectáculo del país.

Por ABC Color

Munich Ultra se consolida como la gran protagonista de la mayor fiesta del verano paraguayo”, afirma Valeria Bogado, gerente de Marketing de Munich.

Y los motivos sobran. La visibilidad de alto impacto se logró gracias al imponente trío eléctrico, un escenario móvil de más de 15 metros de largo y dos pisos, que recorrió el sambódromo de Encarnación llevando música, energía y marca a cada rincón.

A eso se sumaron las latas de edición limitada, diseñadas especialmente para homenajear el centenario del carnaval encarnaceno, que rápidamente se transformaron en un objeto de deseo entre el público.

La celebración de los 100 años del carnaval encarnaceno se vive con intensidad gracias a Munich Ultra.
“No solo auspiciamos, sino que generamos pura energía con shows de primer nivel como Rumberos y Brenno & Matheus, transformando la experiencia del público y elevando el compromiso con la marca a niveles históricos”, destaca Bogado.

“La respuesta del público hacia el trío eléctrico y la alta demanda de las latas de edición limitada confirman que superamos los niveles de visibilidad que proyectamos”, agrega.

El engagement también marcó un antes y un después. “Logramos una conexión real y directa con las más de 15.000 personas que asisten cada noche, instalando a Munich Ultra como la marca referente del verano”, subraya Bogado.

La gran fiesta de Encarnación tiene dos fechas próximas: el 7 y 14 de febrero.
Entre los aprendizajes más valiosos que deja este histórico carnaval, surge un insight clave para el futuro de la marca.

El público hoy busca experiencias inmersivas; ya no alcanza con estar, hay que ser parte del show”, opina.

Próximas fechas del carnaval encarnaceno: 7 y 14 de febrero desde las 21:00, en el sambódromo de Encarnación.