Paraguay: el hub energético del futuro

En la actualidad, la competencia entre las grandes potencias económicas —como Estados Unidos y China— se centra en dos pilares fundamentales: el control sobre el bitcóin y la capacidad computacional de la IA.

Estas tecnologías disruptivas serán clave para definir la riqueza y el poderío de las naciones en el corto plazo. Ambas requieren un consumo masivo de energía eléctrica para operar data centers, además de materiales raros como oro, plata y tierras raras para fabricar microprocesadores.

Así, China ha acumulado miles de toneladas de estos recursos en los últimos años, mientras que tanto Pekín como Washington han expandido su generación eléctrica para respaldar esta carrera.

Estados Unidos lidera la producción mundial de bitcóin con el 38% de la capacidad global, seguido por Rusia (15,5%), China (14%), Paraguay, en cuarto lugar, con el 4% y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) con el 3,2%.

Aquí radica uno de los mayores logros de la administración Peña: en solo dos años, ha posicionado a Paraguay entre las economías más grandes del mundo (EE.UU. y China) y potencias nucleares (EE.UU., Rusia y China), superando incluso a naciones como EAU, cuya economía es diez veces mayor que la paraguaya.

El presidente Peña destinó 1.000 MW de excedentes energéticos —que antes se cedían a Brasil a precios de bananas— para atraer inversiones en minería de criptomonedas y data centers. Esto no solo generó más de US$ 400 millones anuales en facturación para la ANDE, sino también cientos de millones en inversiones directas, decenas de millones en impuestos aduaneros e IVA, y al menos 600 empleos altamente calificados.

Además, ha impulsado la revalorización de propiedades rurales cercanas a subestaciones, donde los precios por hectárea ahora alcanzan cientos de miles de dólares.

Este bloque de 1.000 MW ha contribuido aproximadamente con el 0.5% del PIB nacional, demostrando el impacto transformador de esta estrategia.

La visión de Peña es clara: en sus primeros dos años, probó la viabilidad de vender energía dentro del territorio paraguayo, no a precios regionales de US$ 22/MWh (como la oferta fallida de Brasil en la fracasada licitación de la ANDE del año pasado), sino a tarifas internacionales de US$ 49/MWh.

Eso atrajo inversiones de empresas estadounidenses, chinas, suizas y canadienses, posicionando a Paraguay como un destino estratégico para capitales estadounidenses, por primera vez en décadas.

Con los nuevos decretos, Peña juega un ajedrez multidimensional: económicamente: los 1.000 MW adicionales para IA a US$ 37/MWh podrían atraer la mayor inversión extranjera en la historia del país, con un potencial de US$ 20.000 millones en los próximos cinco años. Esto incorpora la tecnología más revolucionaria de la humanidad y la generadora de riqueza futura.

Los decretos también impulsan industrias emergentes, como el hidrógeno, dejando atrás modelos obsoletos basados en mano de obra barata y maquiladoras de los años 90.

El futuro radica en las “dark factories” (fábricas oscuras, como las de China), 100% automatizadas con robótica e IA, operando 24/7 con mínima intervención humana —de ahí el término “oscuras”, ya que no requieren iluminación.

Geopolíticamente: Peña se consolida “en la mesa chica” en foros globales como Davos y como fundador del Board of Peace. Prepara otros 1.000 MW para IA con inversiones estadounidenses, alineándose con la mayor economía mundial y potencia nuclear. Esto no implica vender bananas, sino hospedar infraestructura crítica como el “cerebro” de la IA para EE.UU.

Coincidentemente, Taiwán —nuestro clave y valioso aliado— es un líder en la fabricación de racks para IA. Mientras tanto, Brasil, bajo el gobierno socialista del comunista Lula, queda rezagado con altas tarifas de EE.UU. y baja competitividad.

La diplomacia brasileña (Itamaraty), que históricamente ejerció “soft power” sobre Paraguay, ahora navega un terreno minado, sabiendo que Washington respalda a Asunción.

En Itaipú Peña anticipa que los data centers tardarán 1,5 a 2 años en instalarse, lo que le da margen para negociar con Brasil. Con bloques de energía ya asegurados a precios rentables, Paraguay puede exigir costos mínimos e inclusive por la cesión de energía ya que posiblemente irá, incluso, a adquirir excedentes brasileños en un futuro cercado (algo impensable solo tres años atrás).

Los decretos para IA y minería de bitcóin fortalecen la posición negociadora de Paraguay, respaldada por el “garrote y la zanahoria” del Tío Sam hacia Brasil.

Sector Eléctrico Paraguayo: Es tan claro como Peña margina a la ANDE de decisiones estratégicas, reconociendo su obsolescencia, ineficiencia y corrupción.

La “mafia” política, la mafia de proveedores (UIP) y la mafia sindical estallan en furia, presionando por aumentos tarifarios que carguen a los paraguayos con su desidia e incompetencia.

Expertos en energía (expresidentes de ANDE y exdirectores), que en 30 años su único logro fue la peor infraestructura regional, predicen catástrofes sin base en la realidad.

No me sorprendería en lo absoluto que el próximo paso de Peña sea una reforma integral del sector, abriendo puertas al capital privado (preferentemente estadounidense) para invertir en nuevas fuentes: hidroeléctricas, solares y gas natural; reduciendo aun más los costos de generación y preparando a Paraguay para una era de abundancia energética y económica.

Transformar los excedentes energéticos en un motor de desarrollo sostenible, posicionando a Paraguay como un hub global de innovación; con beneficios económicos, geopolíticos y estratégicos superan con creces los riesgos, siempre que se inviertan en modernización de la red. Este no es solo un plan energético; es una visión para el futuro de la nación.

