11 de febrero de 2026 - 16:22

Universidad Católica lanza 150 medias becas para nuevos estudiantes este 2026

La Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" es la única universidad del Paraguay con Acreditación Institucional de la ANAES y la privada mejor posicionada en el QS World University Rankings.
En su compromiso constante de hacer posible el acceso de los jóvenes a la educación superior de excelencia, la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” lanza 150 nuevas becas con una cobertura del 50% para alumnos nuevos de la convocatoria Marzo 2026, Campus Asunción.

La presente convocatoria de becas tiene como objetivo ampliar el acceso a una educación superior de calidad, siendo este un pilar fundamental en la construcción del bien común para jóvenes con posibilidades económicas limitadas.

El propósito es contribuir al desarrollo social, académico y profesional del país, mediante la incorporación de estudiantes con vocación, mérito y potencial.

De esta forma, la UC promueve oportunidades reales para el crecimiento integral de las personas y el fortalecimiento de una sociedad más justa y solidaria.

Estas son las carreras a las que se pueden aplicar de manera rápida y fácil.

Ciento cincuenta medias becas están disponibles en la Universidad Católica Campus Asunción para iniciar una carrera en marzo de este año.
Ciencias y Tecnología: Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Análisis de Sistemas.

Ciencias Contables Administrativas y Económicas: Administración de Empresas, Comercio Internacional, Marketing, Ciencias Contables.

Ciencias de la Salud: Enfermería, Fonoaudiología, Nutrición.

Ciencias Jurídicas y Diplomáticas: Derecho, Ciencias Diplomáticas, Notariado.

Filosofía y Ciencias Humanas: Periodismo, Parvularia y EEB, Psicología (Educacional/Comunitaria), Ciencias Políticas.

La Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" lleva más de 65 años formando profesionales con excelencia académica y compromiso social.
La Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" cuenta con seguro médico integral para sus estudiantes por G. 30.000.

Las bases y condiciones a tener en cuenta

  • Presentar fotocopia de cédula y certificado de estudios.
  • Egresado secundario con promedio 4.0.
  • Ser egresado de colegio desde la promoción 2024 en adelante.
  • Solamente es válida para cursar carreras de grado en el Campus Asunción.
  • Aplica para nuevos estudiantes del primer semestre 2026.
  • Acreditar y demostrar no tener un ingreso familiar superior a 3 salarios mínimos. Se puede presentar: Certificado laboral o las trse últimas declaraciones de IVA.
  • Para mantener la beca es necesario contar con 3.5 de promedio.
  • Completar formulario de postulación.
Autoridades de la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" invitan a los jóvenes a postularse a las medias becas que ofrece la institución.
Los criterios de desempate

  • El promedio de egreso del colegio secundario.
  • Colegio de egreso: Nacionales/Católicos/ Subvencionados/ Privados.
  • Ingresos familiares.

Los postulantes serán notificados respecto a su selección o no vía correo electrónico a completar en el formulario de postulación.

Para su postulación, el interesado deberá cumplir los requerimientos citados anteriormente y presentar la documentación necesaria al Departamento de Bienestar Estudiantil Campus Asunción – Sede Santa Librada, abierta de lunes a viernes de 08:00 a 16:00.

El plazo de postulación vence el próximo viernes 20 de febrero del corriente año.