Universidad Católica lanza 150 medias becas para nuevos estudiantes este 2026

La presente convocatoria de becas tiene como objetivo ampliar el acceso a una educación superior de calidad, siendo este un pilar fundamental en la construcción del bien común para jóvenes con posibilidades económicas limitadas.

El propósito es contribuir al desarrollo social, académico y profesional del país, mediante la incorporación de estudiantes con vocación, mérito y potencial.

De esta forma, la UC promueve oportunidades reales para el crecimiento integral de las personas y el fortalecimiento de una sociedad más justa y solidaria.

Estas son las carreras a las que se pueden aplicar de manera rápida y fácil.

Ciencias y Tecnología: Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Análisis de Sistemas.

Ciencias Contables Administrativas y Económicas: Administración de Empresas, Comercio Internacional, Marketing, Ciencias Contables.

Ciencias de la Salud: Enfermería, Fonoaudiología, Nutrición.

Ciencias Jurídicas y Diplomáticas: Derecho, Ciencias Diplomáticas, Notariado.

Filosofía y Ciencias Humanas: Periodismo, Parvularia y EEB, Psicología (Educacional/Comunitaria), Ciencias Políticas.

Las bases y condiciones a tener en cuenta

Presentar fotocopia de cédula y certificado de estudios.

Egresado secundario con promedio 4.0.

Ser egresado de colegio desde la promoción 2024 en adelante.

Solamente es válida para cursar carreras de grado en el Campus Asunción.

Aplica para nuevos estudiantes del primer semestre 2026.

Acreditar y demostrar no tener un ingreso familiar superior a 3 salarios mínimos. Se puede presentar: Certificado laboral o las trse últimas declaraciones de IVA.

Para mantener la beca es necesario contar con 3.5 de promedio.

Completar formulario de postulación.

Los criterios de desempate

El promedio de egreso del colegio secundario.

Colegio de egreso: Nacionales/Católicos/ Subvencionados/ Privados.

Ingresos familiares.

Los postulantes serán notificados respecto a su selección o no vía correo electrónico a completar en el formulario de postulación .

Para su postulación, el interesado deberá cumplir los requerimientos citados anteriormente y presentar la documentación necesaria al Departamento de Bienestar Estudiantil Campus Asunción – Sede Santa Librada , abierta de lunes a viernes de 08:00 a 16:00.

El plazo de postulación vence el próximo viernes 20 de febrero del corriente año.