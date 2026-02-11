Universidad Católica lanza 150 medias becas para nuevos estudiantes este 2026

La presente convocatoria de becas tiene como objetivo ampliar el acceso a una educación superior de calidad, siendo este un pilar fundamental en la construcción del bien común para jóvenes con posibilidades económicas limitadas.
El propósito es contribuir al desarrollo social, académico y profesional del país, mediante la incorporación de estudiantes con vocación, mérito y potencial.
De esta forma, la UC promueve oportunidades reales para el crecimiento integral de las personas y el fortalecimiento de una sociedad más justa y solidaria.
Estas son las carreras a las que se pueden aplicar de manera rápida y fácil.
Ciencias y Tecnología: Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Análisis de Sistemas.
Ciencias Contables Administrativas y Económicas: Administración de Empresas, Comercio Internacional, Marketing, Ciencias Contables.
Ciencias de la Salud: Enfermería, Fonoaudiología, Nutrición.
Ciencias Jurídicas y Diplomáticas: Derecho, Ciencias Diplomáticas, Notariado.
Filosofía y Ciencias Humanas: Periodismo, Parvularia y EEB, Psicología (Educacional/Comunitaria), Ciencias Políticas.
Las bases y condiciones a tener en cuenta
- Presentar fotocopia de cédula y certificado de estudios.
- Egresado secundario con promedio 4.0.
- Ser egresado de colegio desde la promoción 2024 en adelante.
- Solamente es válida para cursar carreras de grado en el Campus Asunción.
- Aplica para nuevos estudiantes del primer semestre 2026.
- Acreditar y demostrar no tener un ingreso familiar superior a 3 salarios mínimos. Se puede presentar: Certificado laboral o las trse últimas declaraciones de IVA.
- Para mantener la beca es necesario contar con 3.5 de promedio.
- Completar formulario de postulación.
Los criterios de desempate
- El promedio de egreso del colegio secundario.
- Colegio de egreso: Nacionales/Católicos/ Subvencionados/ Privados.
- Ingresos familiares.
Los postulantes serán notificados respecto a su selección o no vía correo electrónico a completar en el formulario de postulación.
Para su postulación, el interesado deberá cumplir los requerimientos citados anteriormente y presentar la documentación necesaria al Departamento de Bienestar Estudiantil Campus Asunción – Sede Santa Librada, abierta de lunes a viernes de 08:00 a 16:00.