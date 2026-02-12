UCP y Fundación Tesãi firman convenio para elevar la formación médica

La firma del convenio entre las instituciones contó con la representación de la UCP, encabezada por su rector, Ing. Luis Alberto López Zayas; el vicerrector, Ing. Luis López Lafuente; la directora general académica, Dra. Liz Antonia Ovelar; y el director académico de la Facultad de Ciencias de la Salud, Dr. José Ugalde.

Por parte de la Fundación Tesãi, estuvieron presentes el Dr. Fernando Bittinger, gerente ejecutivo, y el Dr. Arístides Cañete, gerente técnico.

En el marco del acuerdo, cuya vigencia se extenderá hasta el 2030, los estudiantes que estén cursando desde el 4º. curso de la carrera de Medicina de la UCP podrán desarrollar prácticas clínicas con fines formativos en carácter de pasantes, bajo la supervisión de los mejores médicos y especialistas de la Fundación Tesãi y el Hospital Los Ángeles, caracterizados por el alto nivel de calidad del plantel médico y la tecnología que utilizan.

El Ing. Luis López Lafuente calificó el acuerdo como “estratégico y diferencial”, al tiempo de subrayar que las prácticas supervisadas constituyen un requisito esencial de la carrera de Medicina y que el trabajo conjunto con un hospital de alta complejidad como la Fundación Tesãi eleva significativamente los estándares de formación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El contacto directo con el paciente y con las necesidades reales del sistema de salud es lo que distingue a la formación médica en Paraguay a nivel regional”, afirmó.

Para la Dra. Liz Ovelar, este convenio representa un paso fundamental en el fortalecimiento de la calidad académica de la carrera de Medicina, al ampliar los escenarios reales de práctica clínica para los estudiantes de 4º. y 5º. cursos en la filial Ciudad del Este.

“La formación de médicos competentes y humanizados requiere espacios reales de aprendizaje, pero también marcos normativos claros que protejan tanto a los estudiantes como al paciente, y este acuerdo contribuye avanzar firmemente en esa dirección”, expresó Ovelar.

Por su parte, el Dr. Fernando Bittinger mencionó que uno de los principales espacios de práctica será el Hospital Los Ángeles, reconocido como centro de referencia materno-infantil en la región.

“Contamos con profesionales altamente calificados y equipamiento de primer nivel en la región y en el país, que pueden aportar de manera concreta a la educación médica”, señaló.

Asimismo, la alianza representa una oportunidad para posicionar al país como un polo regional de formación médica.

Paraguay se ha consolidado como líder en los procesos de revalidación profesional, generando oportunidades para recibir a estudiantes de toda Sudamérica, por lo que se requiere construir el ecosistema necesario.

En ese contexto, el convenio también proyecta un impacto positivo en la economía local, impulsando sectores como el comercio, la hotelería y los servicios en el departamento de Alto Paraná y la región.

Con esta firma, la UCP apuesta a un modelo de cooperación que combina excelencia académica, responsabilidad institucional y un claro beneficio para los pacientes y la comunidad en general.

Alumnos desde el 4º. curso de Medicina de la UCP desarrollarán prácticas clínicas con supervisión de los médicos de la Fundación Tesãi y el Hospital Los Ángeles.