Munich Ultra prepara un cierre épico para el carnaval perfecto

En el sambódromo, donde el ritmo marca el pulso del verano paraguayo, Munich Ultra prepara un desenlace pensado para amplificar cada emoción.

“Para este gran cierre, tenemos un show épico: desde nuestro trío eléctrico nos estará acompañando la Dj Cami Flecha con un set list que hará vibrar a todo el sambódromo", adelanta Valeria Bogado, gerente de marketing de la marca.

“Además, tendremos listas nuestras latas edición limitada inspiradas en los 100 años del carnaval para brindar con la frescura de siempre. ¡Los esperamos para sellar juntos este ‘Carnaval perfecto’ en Encarnación!”, anuncia.

Las latas conmemorativas se convierten en objeto de deseo y en símbolo de un momento que trasciende la pista: un brindis compartido entre comparsas, turistas y familias que año tras año hacen del carnaval una tradición.

La fecha agrega un matiz particular. El cierre coincide con el Día de los enamorados, y la marca decidió capitalizar esa energía.

“Más que una coincidencia, es la oportunidad ideal para brindar por la pasión con nuestras latas edición limitada en una noche que destila energía", comenta Valeria.

“El show en vivo y el set de Cami Flecha crearán la atmósfera perfecta para que locales y turistas celebren esta fecha tan representativa. ¡Queremos que cada brindis sea un tributo al amor y a la alegría de este cierre inolvidable!”, destaca.

Desde una mirada estratégica, el protagonismo en esta instancia no es casual. “Para Munich Ultra, liderar este cierre significa ser el habilitador de las experiencias memorables, acompañando a nuestros consumidores en cada hito relevante", expresa.

“Nos enfocamos en potenciar la energía de esta última noche, asegurando que nuestra presencia sea el motor de grandes historias. Consolidamos así a Munich Ultra como el brindis oficial de los momentos que quedan grabados en la memoria”, agrega.

Las expectativas acompañan la magnitud del evento. “Sin duda, será una de las noches con mayor asistencia del público. Históricamente, la última ronda es la más concurrida y más aún al coincidir con el Día de los enamorados“, detalla.

“Esperamos que el sambódromo estalle con miles de almas vibrando y brindando al ritmo de los tambores en esta fecha tan significativa”, anticipa.

Con la satisfacción de haber acompañado cada jornada, Munich Ultra deja un mensaje que resume su apuesta.

“Asumimos este camino con el propósito de ser el aliado de sus mejores historias y el motor que potencia la alegría de esta gran fiesta“, declara Valeria.

“Nos despedimos con la satisfacción de haber logrado que cada persona se lleve una imagen grabada en el alma, donde el brillo, la emoción y la refrescancia de Munich Ultra se vuelven un recuerdo inolvidable: el de haber vivido el carnaval perfecto”, finaliza.

Así, entre luces, percusión y celebración, el Carnaval perfecto se despide con un cierre a la altura de su leyenda.