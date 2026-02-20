Crecimiento en Paraguay: ¿Qué podría frenarlo?

Ahora las buenas noticias y gestiones que han sucedido en Paraguay, ¿qué podría frenar este momentum obtenido gracias a años de disciplina de parte del Banco Central del Paraguay, del Ministerio de Economía, reformas del Ejecutivo y Legislativo y el acompañamiento del sector privado?

Escenario 1: Volatilidad en los factores de mercado

Si existe algo que ningún Gobierno puede controlar son los indicadores económicos que cimientan una economía. Un conflicto bélico internacional que cree shocks externos que golpeen la cotización del WTI/RBOB/Heating Oil podría desencadenar una subida importantísima de los precios de los combustibles y la subida del IPC de forma directa. Una movida de la FED respecto a su TPM podría mover la aguja respecto a la tendencia del US$ Index y el US$/G.

Escenario 2: Volatilidad de los commodities

Viene muy relacionado con el ítem uno, pero enfoquémonos en los commodities que nosotros producimos: proteína vegetal y animal. Si bien es muy poco probable, sí es una posibilidad que podría darse ante una eventual sobreoferta que pudiera afectar no solo a toda la cadena productiva y sistema financiero, sino a los valores regulares de la masa monetaria en dólares.

Escenario 3: Aumento de la competencia regional

Paraguay está en el spotlight mundial; ¿qué sucedería si los países de la región empiezan a tomar medidas similares a las del Paraguay respecto a impuestos, tarifas, regulaciones laborales, residencia, etc?

Escenario 4: <i>Shocks</i> normativos innecesarios

No hay nada peor que una regulación realizada de forma innecesaria que entorpezca uno o varios rubros dentro de la economía o, aún peor, tenga afectación horizontal desde el sector servicios hasta el sector industria. Las regulaciones deben dinamizar los emprendimientos y proteger a sus actores: punto.

Escenario 5: Falta de liquidez del sistema

Esto sería uno de los escenarios menos probables. El sistema financiero del Paraguay por más de una década ha mantenido un ROE por encima del 15% hasta sobrepasando el 20%, donde contrastando con colegas de Felaban se posicionan como líderes incuestionables.

Escenario 6: Escasez de la oferta

La coyuntura de los últimos 18 meses me obliga a mencionar a la proteína animal como un factor importante dentro de la salud económica. Nuestro IPC al cierre de 2025 estuvo compuesto prácticamente en un 30% por la volatilidad del precio de la carne. Es todo un hito tener carne Made in Paraguay por el mundo como el nuevo normal, pero, amigos productores, no dejemos el mercado local con escasez y recibir productos de países vecinos que, sin menospreciar, simplemente no es lo ideal, si el riesgo es un IPC más alto afectando la economía familiar.

Escenario 7: Daño reputacional

Escándalos, macroestafas, licitaciones amañadas o cualquier otro fenómeno mediático son noticias que fácilmente recorren el mundo no solo vía medios formales de noticias sino porque prácticamente las RRSS han traspasado fronteras. Sí, la marca país se expone también a noticias negativas.

Escenario 8: Riesgo político

¿Cómo podría la clase política prepararse para evitar un shock de la maquinaria de llamados licitatorios y pagos? El año 2027 será un año meramente político: internas presidenciales como también preparativos para las elecciones generales del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. La maquinaria del comprador Nº 1 se vuelve lenta y podemos decir que hasta realiza una pausa para volver el año siguiente por el mes de agosto a subir el RPM.

*Consultor y docente