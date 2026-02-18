Desafíos DNIT: criptoactivos, expansión de la facturación electrónica y mayor formalización

Durante el 2025, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios logró un crecimiento global del 9%, superando incluso la meta del 7% establecido en el Presupuesto General de la Nación; sin embargo, este resultado debe analizarse en relación a dos fuerzas: la expansión de la base tributaria doméstica y la volatilidad del comercio exterior.

Existe una brecha notable entre el comportamiento de los impuestos gestionados en el mercado interno y aquellos vinculados al comercio internacional. Los impuestos internos registraron un aumento, impulsado ​​por una mayor formalización y la inscripción de 93.000 nuevos contribuyentes durante el año anterior.

En contraste, la dinámica aduanera se vio moderada por factores exógenos: la reducción del tipo de cambio generó un impacto negativo de US$ 50 millones en la recaudación de aduanas durante 2025.

Monitoreo al comercio internacional

La gestión técnica tributaria, que ha permitido un crecimiento de US$ 1.600 millones en los últimos 30 meses, hoy se enfrenta a un “empate técnico” durante el primer mes del 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mientras los impuestos internos crecen, la dinámica aduanera continúa moderada, lo que abre paso a la necesidad de monitorear la balanza comercial y el comportamiento del dólar para el resto del año.

A diferencia del superávit registrado en 2024, Paraguay cerró el 2025 con un déficit comercial acumulado. En diciembre de 2025, el déficit mensual fue de US$ 122 millones. A inicios de 2026 el déficit se amplió a US$ 162,2 millones, debido a una caída del 4,2% en las exportaciones, mientras las importaciones crecieron un 1,4%. Este dato explica el “empate técnico” en la recaudación global reportada por el DNIT en enero de este año.

A pesar de la recuperación en la navegabilidad de los ríos, los envíos de granos de soja cayeron un 21,6% en valor hasta agosto de 2025 (US$ 2.805 millones) debido a una menor producción de la zafra 2024/25 y la caída de precios internacionales.

La carne bovina, por su parte, representó un incremento del 21,9% en valor durante 2025, alcanzando los US$ 2.095,5 millones, mientras la energía eléctrica registró una reducción del 1,7% en volumen.

860.000 contribuyentes activos

El director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, destacó que el 2025 cerró positivamente con un crecimiento tributario: “Nos comparamos con nosotros mismos. Veníamos de un año muy bueno (2024) y aun así logramos mejorar la recaudación”.

El funcionario explicó que la actual dinámica está marcada por dos factores: la formación creciente y la expansión del sistema de facturación electrónica: “En el 2025 se registraron 93.000 nuevas inscripciones, superando las 85.000 del año anterior. Actualmente, el país cuenta con casi 1.300.000 contribuyentes registrados, de los cuales 860.000 se encuentran activos”.

De lo indirecto a lo directo

Uno de los contrastes se observa en la evolución histórica de la equidad tributaria en Paraguay. Antes de la Ley 6.380/2020, el sistema estaba sesgado, con un 80% de impuestos indirectos y solo un 20% de directos.

Por el contrario en el modelo actual, la gestión defiende un sistema más equilibrado, donde la trazabilidad aportada por los 23.000 contribuyentes en el sistema de facturación electrónica fortalece el control sobre la renta real y no solo sobre el consumo.

Inversión

Por otra parte, el atractivo macroeconómico de Paraguay se ha visto reflejado en el crecimiento del interés extranjero y el desembarco de inversión en el país. Las solicitudes de residencia fiscal por parte de inversores extranjeros se triplicaron en los últimos tres años, alcanzando cerca de mil empresas en 2025.

Este aumento debe ser validado frente a los datos de Inversión Extranjera Directa (IED) para asegurar que la residencia se traduzca en una actividad económica real en territorio nacional.

DNIT traza nuevos desafíos para 2026

Para 2026, el desafío de la DNIT será integrar nuevas realidades económicas al ecosistema tributario, consolidando la normativa con temas de vanguardia que requerirán un contraste con estándares internacionales con foco en equidad, formalización y estabilidad normativa como pilares del crecimiento sostenible.

El foco estará en la regulación y declaración de criptoactivos, el análisis de la contabilidad de moneda extranjera, una mayor profundización de la facturación electrónica y el fortalecimiento de la formalización de la economía nacional.