23 de febrero de 2026 - 19:44

Cotización del dólar por debajo de G. 6.500 en el arranque de la semana

La moneda norteamericana se mantiene entorno a G. 6500.

La cotización del dólar nuevamente ha descendido en el inicio de las operaciones de la semana frente a su posición del cierre de la semana pasada, manteniendo una tendencia a la baja tanto para las operaciones en efectivo como para las interbancarias, que cerraron en promedio por debajo de los G. 6.500.

Por ABC Color

De acuerdo con los datos del mercado interno, el dólar efectivo sigue registrando reducción en su cotización y cerró este lunes en G. 6.480, de acuerdo con el promedio de las casas de cambio, y en G. 6.454 en el cambio interbancario.

El valor que la divisa alcanzó este lunes representa una merma de 2% frente a los G. 6.650 que cotizó a inicios del año. Sin embargo, al comparar con el valor de esa moneda en el mismo periodo del año pasado, se observa que llegaba a G. 7.990, lo que representa una caída del 18% en un año, unos G. 1.500 menos por cada dólar.

Expertos coinciden en que la cotización mantendría la tendencia a la baja, pero en niveles casi similares al actual entre G. 6.500 o G. 6.600. Explican que este comportamiento se debe a tensiones en el mercado internacional, posible reducción en las tasas de EE.UU. y otros aspectos que harán que cada vez va a ser menos atractivo invertir en dólares. En cuanto a los impactos señalan que estos niveles afectan la competitividad de los productos exportados.