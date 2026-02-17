Baja del dólar se acentúa y cotización ya cerró por debajo de G. 6.500 ayer

Nuevamente las incertidumbres a nivel externo mantienen la presión sobre el tipo de cambio que registra una tendencia a la baja frente a los mercados internacionales, como también a nivel interno. De acuerdo con los datos del mercado interno, el dólar efectivo sigue registrando bajas en su cotización y este lunes cerró en un promedio de G. 6.500, de acuerdo con el promedio de las casas de cambio y en G. 6.453 en el cambio interbancario.

El valor que la divisa alcanzó este lunes representa una baja de 2% frente a los G. 6.650 que cotizó a inicios del año. Sin embargo, al comparar con el valor de la divisa en el mismo periodo del año pasado, este llegaba a G. 7.990, lo que representa una caída del 18% en un año, unos G. 1.490 menos por cada dólar.

Al respecto, el economista César Paredes detalló recientemente que por el momento la cotización se mantendría en la tendencia a la baja, pero en niveles casi similares al actual entre G. 6.500 o G. 6.600.

Lea más: Dólar débil y el desempleo en EE.UU. golpean a los receptores de remesas en las Américas

Explicó que este comportamiento se debe a tensiones en el mercado internacional, posibles bajas en la tasa norteamericana entre otros aspectos que harán que cada vez va a ser menos atractivo invertir en dólares. Si bien sostiene que la tendencia seguiría a la baja, aseveró que no llegaría a G. 4.000 o G. 3.800 como se dio años atrás.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aunque, el especialista reconoció que estos niveles bajos afectan la competitividad de los productos exportados.