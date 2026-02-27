Paraguay atrae US$ 50 millones al año de nómadas digitales

Se estima que alrededor de US$ 50 millones al año ingresan a la economía nacional a partir del consumo de trabajadores remotos extranjeros que residen temporalmente en el país. El dato, si bien no proviene de estadísticas oficiales cerradas, refleja el creciente peso económico de un fenómeno que comenzó a expandirse con fuerza tras la pandemia.

Así lo explica a ABC Negocios, Deysi González, gerente de Talent Solutions de ManpowerGroup Paraguay, quien analiza el impacto del fenómeno desde la perspectiva del mercado laboral y del ecosistema de talento local.

“Paraguay está mostrando un desempeño económico notable, con proyecciones muy positivas para los próximos años. Ese crecimiento atrae inversión extranjera, pero también talento”, sostiene González.

Inyección de US$ 50 millones en la economía urbana

El impacto de los nómadas digitales no se limita al plano laboral. Su presencia genera una inyección estimada de US$ 50 millones anuales, especialmente en sectores como alquileres, gastronomía, espacios de coworking, coliving y servicios premium.

En Asunción y su área metropolitana, varios espacios comenzaron a adaptarse a este perfil de trabajador: oficinas compartidas con conectividad de alta velocidad, departamentos amoblados para estadías temporales y servicios diseñados para profesionales que trabajan en línea para empresas del exterior. Este movimiento ha dinamizado el mercado inmobiliario y revitalizado determinadas zonas urbanas.

¿Cuántos nómadas digitales hay en Paraguay?

No existen estadísticas oficiales exactas sobre la cantidad de trabajadores remotos extranjeros radicados en el país. Sin embargo, estimaciones privadas señalan que entre 3.000 y 6.000 profesionales se establecieron en Paraguay entre 2020 y 2025.

En términos demográficos representan menos del 0,1% de la población, pero su impacto económico per cápita es elevado, debido a que perciben ingresos en monedas fuertes como dólares o euros. La mayoría ingresa como turistas prolongados o residentes temporales, aprovechando las facilidades migratorias vigentes.

Un destino emergente en pleno crecimiento

Indicó que el país atraviesa un proceso de expansión económica que, según diversos indicadores regionales, lo ubica entre las economías con mejores perspectivas en Sudamérica. Este contexto genera condiciones favorables no solo para la inversión productiva, sino también para profesionales que desarrollan sus actividades de manera remota.

Para los nómadas digitales —profesionales que trabajan en línea mientras residen temporalmente en distintos países— Paraguay representa una “joya escondida”: menos saturada que otros destinos, con un estilo de vida más relajado y costos significativamente más bajos.

Talento global e inspiración local

La presencia de nómadas digitales no solo genera impacto económico, sino también simbólico y cultural. Muchos se desempeñan en áreas altamente calificadas como tecnología, diseño, marketing digital y consultoría estratégica. Su llegada fortalece la percepción de que Paraguay puede integrarse con mayor fuerza a las dinámicas globales de servicios.

Además, su presencia inspira a profesionales paraguayos a explorar el trabajo remoto y la exportación de servicios. “La globalización y la conectividad tecnológica no solo permiten recibir talento, sino también que muchos paraguayos hoy estén prestando servicios para diversas partes del mundo con profesionalismo de excelencia”, señala González.

Este intercambio contribuye a la creación de un ecosistema más dinámico, con mayor diversidad cultural, networking internacional y transferencia de buenas prácticas laborales.

En términos generales, la percepción hacia los trabajadores remotos extranjeros es favorable. González destaca como rasgo distintivo la hospitalidad paraguaya y la predisposición cultural a recibir a personas de otros países.

Desafíos estructurales y oportunidades

A pesar de sus ventajas comparativas, Paraguay enfrenta retos para consolidarse como destino global de nómadas digitales. Entre ellos figuran la necesidad de mayor visibilidad internacional frente a mercados ya posicionados, mejoras continuas en infraestructura tecnológica y el desarrollo de servicios especializados orientados a trabajadores remotos.

“El desafío es sostener y aumentar la llegada de trabajadores remotos, acompañando ese proceso con mejoras estructurales que garanticen competitividad a largo plazo”, concluye González.

4 factores que atraen nómadas digitales

1. Costo de vida accesible

Paraguay ofrece precios más competitivos frente a otros países de la región que permite a quienes perciben ingresos en moneda extranjera mantener una calidad de vida cómoda con menor nivel de gasto.

2. Sistema fiscal territorial

El esquema impositivo paraguayo grava únicamente los ingresos generados dentro del territorio nacional y para quienes trabajan con clientes internacionales representa una ventaja competitiva.

3. Conectividad en expansión

Si bien la infraestructura tecnológica aún presenta desafíos —principalmente fuera de la capital— la conectividad mejoró de forma sostenida en los últimos años en Asunción y ciudades del área metropolitana. Esto facilita reuniones virtuales, prestación de servicios digitales y operaciones globales.

4. Estilo de vida

Lejos de los destinos turísticos masivos, Paraguay ofrece un entorno relajado, menor congestión urbana y una experiencia cultural considerada auténtica. El clima y el uso extendido del dólar estadounidense en transacciones también simplifican la adaptación.