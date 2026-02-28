De la simulación de alta fidelidad al hospital real: cómo UMAX forma médicos con estándares Mercosur

En respuesta a este desafío pedagógico, la Universidad María Auxiliadora (UMAX) desarrolló el Centro de Simulación Médica más avanzado del Paraguay, con una inversión que supera los G. 7.800 millones, convirtiéndolo en el centro de mayor desarrollo tecnológico del país.

Esta apuesta representa el compromiso institucional con una educación médica centrada en la competencia y la seguridad del paciente.

El Centro de Simulación Médica integra simuladores neonatales, pediátricos y adultos de alta fidelidad, ventiladores mecánicos, monitores multiparamétricos y desfibriladores, articulados mediante el sistema internacional SimCapture (EE.UU.).

Este sistema permite la grabación, el análisis y la retroalimentación del desempeño clínico en escenarios de urgencias, UTI y quirófano.

Este enfoque formativo responde a las tendencias actuales de la educación médica basada en competencias y simulación clínica estructurada.

Complementa esta infraestructura el Aula Magna Digital —primera en su género en el país—, equipada con tecnología de conectividad y audiovisual de nivel internacional, que permite la transmisión en tiempo real al Centro de Simulación y la colaboración académica con instituciones de la región y el mundo.

Práctica clínica en el sistema de salud real

La formación del médico no se agota en el aula ni en el laboratorio. Se consolida en el contacto con la complejidad del sistema sanitario.

A través del convenio firmado con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, UMAX construyó la red más amplia de hospitales públicos entre las universidades privadas, para campos de práctica clínica en el país, garantizando a sus estudiantes una inserción temprana y progresiva en contextos reales de atención.

Como parte de su acompañamiento integral al estudiante, UMAX es actualmente la única universidad que ofrece un curso preparatorio gratuito para el CONAREM y la Reválida, dirigido a estudiantes del internado, en una de las instancias más decisivas de su trayectoria profesional.

Resultados académicos verificables

La solidez de un programa educativo se mide, en última instancia, en los resultados de sus egresados.

En ese sentido, los datos del sistema de evaluación médica brasileño son elocuentes: en la Reválida 2024.2, UMAX se posicionó como Top 1 entre las universidades privadas paraguayas según sede.

En la edición 2025.1, alcanzó una tasa de aprobación del 66,21% y el Top 1 en tasa de aprovechamiento (83,48%), indicadores que reflejan consistencia académica y un proceso formativo orientado a resultados.

Estos logros no son circunstanciales, son expresión de una cultura institucional comprometida con la mejora continua y la evaluación como instrumento de calidad.

Calidad reconocida y proyección regional

La carrera de Medicina de UMAX cuenta con acreditación regional a través del sistema ARCU-SUR del Mercosur, certificación que reconoce el cumplimiento de estándares académicos acordados entre los países del bloque y que habilita la movilidad para estudiantes y docentes, además del reconocimiento de títulos en la región.

Con 18 años de trayectoria institucional, con sede en Mariano Roque Alonso y una red de 21 convenios nacionales y 8 internacionales en América y Europa, UMAX impulsa la cooperación interinstitucional, la investigación y la movilidad estudiantil como dimensiones constitutivas de su proyecto académico.

Además de la carrera de Medicina, la universidad ofrece Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Administración de Empresas e Ingeniería en Informática a nivel de grado, así como programas de posgrado en Maestría en Gestión Hospitalaria, Maestría en Gestión de Instituciones Educativas y Especialización en Gestión Institucional.

Convocatoria 2026

En el marco de su convocatoria vigente, UMAX propone una formación médica respaldada por infraestructura, práctica clínica real y resultados verificables.

Orientada a la excelencia académica, la institución combina un plantel docente calificado, campos de práctica en centros asistenciales y una propuesta curricular alineada a estándares nacionales e internacionales.

A lo largo de los años, fortaleció su modelo educativo integrando innovación tecnológica, simulación clínica y un enfoque centrado en el estudiante, contribuyendo activamente a la formación de profesionales médicos competentes y comprometidos con la comunidad.

Más info en https://www.umax.edu.py/ y al +59521296900.