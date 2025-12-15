DNIT proyecta cierre con US$ 5.700 millones, pese al impacto del dólar bajo

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) se prepara para cerrar un 2025 histórico, con un aumento de casi US$ 500 millones en su recaudación.

No obstante, su director, Óscar Orué, advirtió sobre un factor exógeno que golpea los resultados: la fuerte caída del dólar, que se mantiene en una franja inferior a los G. 7.000, y que ya generó un “perjuicio” de US$ 35 millones en los ingresos aduaneros hasta noviembre.

Explicó que la apreciación del guaraní tiene un efecto directo en la base imponible de las importaciones, ya que la mayoría de los productos ingresan al país cotizados en divisa estadounidense.

“Entonces, en el momento de convertirlos en guaraníes, son menos guaraníes”, detalló Orué, didácticamente acerca de los efectos de la caída de la cotizaicón del dólar en la recaudación de impuestos.

Orué añadió que la tendencia a la baja se inició hacia el mes de mayo, calculando que el impacto negativo en la recaudación aduanera durante este periodo fue de aproximadamente un 7%, “una merma considerable para las arcas del Estado”.

La advertencia para el cierre de año es clara: “En diciembre eso se va a acrecentar porque la reducción es mucho mayor ahora. Los números no son muy positivos desde el punto de vista de la recaudación aduanera”, admitió el director de la DNIT, anticipando un mes complicado para el comercio exterior.

Eficiencia y control digital

Pese al viento en contra, el balance global es muy positivo. La institución proyecta cerrar el 2025 con un crecimiento cercano al 9,5%, superando la estimación inicial del 7% prevista en el presupuesto.

“Nosotros, normalmente, recaudábamos US$ 5.200 millones. Este año vamos a llegar a casi 5.700 millones. O sea, va a ser básicamente casi 500 millones de dólares de aumento”, informó Orué a nuestro medio.

El titular de la DNIT atribuye el éxito a la eficiencia en los controles y a la tecnología. “Aplicamos lo que se llama un sistema Big Data, con un sistema de gestión de riesgos que permitió que hoy tengamos mucho más fino el perfil de riesgo del contribuyente”, explicó.

Esta herramienta permite identificar rápidamente si un contribuyente está mintiendo o evadiendo, lo que, sumado al cruzamiento de información, ha sido clave para compensar la caída de ingresos por el tipo de cambio.

Metas del 2026: Más contribuyentes y garantía de estabilidad

En cuanto a las metas a largo plazo, Orué reiteró que el objetivo es sostener la recaudación ampliando la base de contribuyentes y no subiendo impuestos.

Al respecto, destacó que en dos años de gestión ya se lograron 180.000 nuevos registros, cifra que la institución busca superar ampliamente antes del cierre del mandato actual.

“Nuestro objetivo es llegar, hasta que termine este gobierno, por lo menos a un 1.500.000 contribuyentes”, manifestó Orué, y señaló que para alcanzar esa meta todavía deben formalizar a otros 200.000 ciudadanos.

Para lograrlo, la hoja de ruta tecnológica del 2026 será vital. El director adelantó que la intención es “triplicar” la cantidad de usuarios del sistema de facturación electrónica, que facilitará la trazabilidad y el cumplimiento voluntario.

Finalmente, Orué envió un mensaje de tranquilidad a los inversores y al sector privado, ratificando que el aumento de la recaudación se sostendrá por la vía de la eficiencia y no del alza de tasas.

“Aseguramos que de aquí al 2028 no va a haber cambio en las reglas, no va a haber aumento de impuestos, no va a haber nuevos impuestos”, enfatizó.