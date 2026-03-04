Bristol apuesta fuerte al rally y se une al campeón Gustavo Saba

Esta alianza reúne a dos referentes de la excelencia: la empresa líder en su rubro, Bristol, y el campeón del Transchaco Rally 2025, Gustavo Saba.

Tras conquistar la histórica edición número 50 del Transchaco, Saba inicia un nuevo desafío con el respaldo oficial de Bristol.

El patrocinio no se limita a la presencia del logo en el vehículo, sino implica un acompañamiento integral al equipo para sostener el nivel de rendimiento que lo llevó al podio más importante del automovilismo nacional.

“Para Bristol es un orgullo acompañar a un deportista que representa la perseverancia y el éxito paraguayo. Al igual que Gustavo en las rutas, en Bristol buscamos la máxima eficiencia y ser los mejores en lo que hacemos”, afirmó Diego Chamorro, gerente de Marketing de la empresa.

“Estamos contentísimos con esto, es un gran paso. Bristol es una empresa que a lo largo de los años ha acompañado el deporte, eso ya está demostrado”, manifestó.

“Estamos forjando una alianza con Gustavo Saba, un referente, líder y campeón del rally. Bristol, como empresa líder, se siente relacionada y también se siente una empresa campeona, así como lo es Gustavo Saba”, agregó.

Chamorro destacó además el contexto deportivo. “Estamos en un país que ama el deporte. El deporte motor es enorme, sigue creciendo, y para nosotros es un gran honor patrocinar al equipo de Gustavo Saba“, sostuvo.

Por su parte, Saba celebró el acuerdo y valoró el respaldo empresarial. “Muchas gracias a Bristol. La verdad, estoy muy contento de formar parte de esta familia. Ya estuvimos juntos en el pasado y nuevamente volvemos este año", agradeció.

“Es una alianza muy importante para nosotros, con una empresa líder del mercado”, expresó el piloto.

El campeón recordó además el exitoso 2025 y proyectó el nuevo año con ambición. “Tuvimos un año muy bueno, con grandes éxitos, y ahora junto con Bristol esperemos que podamos repetirlos y que sean aún más importantes”, afirmó.

Con esta alianza, Bristol refuerza su compromiso con el deporte nacional, apostando por la adrenalina y la precisión técnica que definen al rally.

El vehículo de Saba lucirá el logo de la marca en todas las competencias, buscando repetir la gloria alcanzada en la temporada anterior.