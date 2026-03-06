Crédito bancario: Incremento de tasas en varios segmentos

La tasa de interés activa (por préstamos) en moneda nacional del sistema bancario y de empresas financieras se ubicó en 16,91% en el mes de enero último, que representó un incremento mensual de 1,91 puntos porcentuales con respecto a diciembre del 2025 y un aumento interanual de 2,28 puntos porcentuales con respecto al mismo mes del año pasado, según el reporte oficial de la Superintendencia de Bancos (SIB). Analizando individualmente los componentes de la tasa activa promedio o de las tasas cobradas por bancos y financieras al público, se observan aumentos de las tasas de interés en casi todos los segmentos.

Lea más: Préstamos: Leve aumento en tasas para créditos de consumo

Según los datos oficiales de la banca matriz, se observaron aumentos interanuales en las tasas de interés para los préstamos comerciales en 1,32 puntos porcentuales que cerraron en el mes de enero con un promedio del 15,15%, en cuanto a los préstamos de desarrollo el aumento fue de 1,80 puntos porcentuales y la tasa promedio en enero fue del 12,25%, para el consumo el incremento fue de 3,99 puntos porcentuales con una tasa del 22,62% en el primer mes del año 2026.

En cuanto a la tasa para tarjetas de crédito también aumentó en su comparación anual pero bajó con respecto a la variación mensual, siendo el promedio general en enero del 18,40%.

Lea más: Crédito bancario: ¿Cuánto será la tasa máxima para préstamos en marzo?

En contrapartida, se registraron bajas en las tasas de los sobregiros en 0,69 puntos , siendo la tasa promedio del 20,78%; también se observaron reducción en los préstamos de vivienda en 0,42 puntos porcentuales, siendo el promedio cobrado por los bancos, del 9,12%-