Crédito bancario: ¿Cuánto será la tasa máxima para préstamos en marzo?

La Superintendencia de Bancos (SIB), dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP), comunicó que para el mes de marzo del presente año los límites máximos, a partir de los cuales la tasa de interés activa es considerada usuraria, será del 27,03% para operaciones en moneda local.

El límite de la tasa de interés establecido para el próximo mes es levemente superior con respecto al mes vigente (27,01%), para los préstamos en guaraníes, pero aun por debajo del límite que estaba vigente hace un año atrás del 28,89%.

Por otra parte, la banca matriz también publicó los límites para préstamos en moneda extranjera, que no podrán exceder de 11,14% para el mes de marzo. El límite para préstamos en moneda extranjera es superior al vigente en este mes de 11,01%, de acuerdo con el reporte.

Rebaja de política monetaria puede impactar en tasas de mercado

Los límites para las tasas de interés se mantienen casi en niveles estables, lo que responde justamente a la normalización de la tasa referencial o de la Tasa de Política Monetaria (TPM) del ente monetario, que se encuentra actualmente en 5,50% tras dos rebajas consecutivas por parte del Banco Central. Se espera que tras las rebajas en la tasa de política monetaria, en adelante también pueda trasladarse ese efecto en las tasas del mercado

Se considerarán tasas de interés usurarias a las tasas compensatorias y punitorias, cuyas tasas efectivas excedan en un treinta por ciento (30%) el promedio de las tasas efectivas anuales percibidas por los bancos y financieras sobre créditos de consumo, de acuerdo a los plazos y monedas en que son concedidos dichos créditos.