Peña destaca el acuerdo UE-Mercosur y pide apoyo del BID para impulsar el desarrollo

Este viernes, previo a abordar el temario “Del acuerdo a la implementación: impulsando la inversión y el crecimiento Unión Europea-Mercosur”, en el marco de la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el mandatario brindó un discurso en el que resaltó la importancia de la relación comercial de Paraguay con el bloque europeo y pidió al organismo multilateral apoyo para acelerar el proceso de desarrollo del país.

Expresó que, en este momento el mundo y la economía atraviesan tensiones geopolíticas e incertidumbre, avanzar en la cooperación entre regiones que comparten valores y una visión abierta al comercio internacional envía una señal muy importante al mundo.

Lea más: El acceso a la información es una prioridad compartida, destaca el BID

“Celebramos que estamos debatiendo mucho más que un tratado comercial. Es una decisión estratégica sobre el lugar que queremos que ocupen nuestras economías en el mundo, sobre la forma en que queremos construir nuestro futuro de desarrollo”, indicó.

El mandatario mencionó que para el país este acuerdo tiene un significado importante, ya que aprendió a lo largo del tiempo que el crecimiento sostenible está profundamente vinculado con la calidad y con la apertura al mundo.

Añadió que cuando se elevan los estándares se agrega valor, lo que permite acceder a más mercados, crecer, generar empleo y fortalecer la competitividad. Por eso, señaló que está relación no solo es una oportunidad comercial, sino también de transformación económica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Acceso al mercado europeo abre nuevas oportunidades

“El acceso preferencial al mercado europeo abre nuevas posibilidades para sectores clave de la economía, como la agroindustria y la manufactura, permitiendo que se integre a nuevas cadenas de valor. A su vez, los servicios ganan espacio en una economía global impulsada por el conocimiento, la innovación y la tecnología”, detalló.

No obstante, sostuvo que los acuerdos internacionales por sí solos no generan desarrollo, sino que son condiciones necesarias, pero no suficientes. Alegó que abren las puertas; sin embargo, el desarrollo depende de lo que se haga después de cruzarlas y de cómo los países se hayan preparado para hacerlo.

Según indicó, el verdadero desafío que se tiene por delante es que está asociación impulse a Paraguay a mejorar sus procesos productivos, innovar, fortalecer las capacidades tecnológicas e integrarse a cadenas de valor cada vez más sofisticadas. “Ese es el apoyo que le pedimos al BID y valoramos mucho que nos esté ayudando a acelerar ese proceso”, apuntó.

Elevar estándares

En ese contexto, afirmó que el acuerdo invita a elevar los estándares, invertir en infraestructura, fortalecer el capital humano para que aprovechen las nuevas oportunidades que se abren en este escenario internacional.

“En Paraguay estamos preparados para asumir ese desafío. Trabajamos durante muchos años para construir una nación que inspire confianza. A lo largo del tiempo se fortalecieron las instituciones, se sostuvieron políticas económicas responsables aun en contextos adversos y se apostó por la estabilidad como base del desarrollo”, precisó.

Para el presidente, ese camino permitió consolidar una economía previsible, abierta al mundo y cada vez más atractiva para la inversión y la producción.

Invertir en infraestructura

“Para aprovechar esta oportunidad que se nos presenta, debemos acompañar este proceso con políticas públicas adecuadas. Debemos invertir en infraestructura logística que reduzca costos y mejore nuestra conectividad. También tenemos que seguir construyendo instituciones sólidas que brinden seguridad jurídica y confianza a quienes invierten”, agregó.

Lea más: Asamblea del BID: impulsan “APP” entre empresas para atraer inversiones regionales

Finalmente, concluyó que Paraguay cree en la cooperación internacional como herramienta para enfrentar los desafíos globales y en la capacidad de las economías para transformarse, innovar y crecer.

“Este acuerdo representa una oportunidad histórica para el Paraguay, pero también para nuestra región, para que juntos demos un salto cualitativo en nuestra inserción internacional”, remarcó.