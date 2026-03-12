El acceso a la información es una prioridad compartida, destaca el BID

Ayer se desarrolló el primer día de seminarios que forman parte de la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En esta jornada inicial se abordó la participación de la sociedad civil y las perspectivas en los distintos sectores de ese organismo.

Inicialmente, el presidente del Banco Interamericano, Ilan Goldfajn, mencionó que el relacionamiento con la sociedad civil debe basarse en la confianza, en la colaboración, la rendición de cuentas y el diálogo continuo, a lo que agregó que el acceso a la información es una prioridad compartida, especialmente para las organizaciones que realizan labores de monitoreo y supervisión.

Este tema cobra relevancia local sobre todo en este momento en el que existen algunos hechos que limitan el acceso a la información pública, incluso persecución con normativas como la denominada “Ley garrote” o anti-ONG, que fue muy cuestionada a nivel nacional e internacional, y otras presiones en el ámbito judicial.

Incluso, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en un reciente informe, se hizo eco de este “retroceso” en la libertad de expresión y de prensa, según el Índice Chapultepec.

Sociedad civil es un aliado clave para los gobiernos

El presidente del BID remarcó que desde la perspectiva de la institución, la sociedad civil también debe ser un aliado en la implementación, aportando ideas, iniciativas y proyectos que puedan convertirse en asistencia técnica u operaciones trascendentales para las políticas públicas.

Sobre el punto, la economista Verónica Serafini destacó la iniciativa del organismo multilateral en este evento, que trata de impulsar la capacidad de la sociedad civil para garantizar rendición de cuentas y transparencia de los proyectos.

“Es importante que la sociedad civil se involucre porque son recursos que finalmente se pagan con impuestos de la ciudadanía, ya sean créditos o cooperaciones técnicas. Es fundamental que haya contralorías, auditorías ciudadanas de los recursos que son de la propia ciudadanía”, dijo.

Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Paraguaya, Martin Burt, comentó que el BID está realizando “un esfuerzo interesante” por escuchar a la sociedad civil. Señaló que los países son una combinación de gobiernos, empresas del sector privado y también de la población que se organiza en diferentes grupos: religiosos, deportivos, ambientales y de otras áreas y que tienen un impacto en la sociedad.