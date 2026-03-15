BID concluyó sus reuniones anuales con fuerte apuesta al sector privado

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concluyó ayer las sesiones plenarias de sus asambleas de gobernadores de este año en Paraguay con la idea de consolidar los avances concebidos por la entidad desde 2024 de cara a implementar un cambio estratégico que incremente sus impactos e involucre más al sector privado.

En la sesión inaugural de las plenarias celebrada el viernes último, el ministro de Economía y Finanzas de Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, resultó elegido nuevo presidente de la Asamblea de Gobernadores y adoptó el cargo con la idea de solventar los grandes desafíos económicos de Latinoamérica y el Caribe.

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Fernández Valdovinos aseguró que el gran reto es traducir ese potencial que tenemos hoy en realidades, es decir, en crecimiento sostenido, en inversión productiva y en bienestar real para todos nuestros ciudadanos.

En su intervención, el presidente del grupo, Ilan Goldfajn, se congratuló por la capitalización exitosa de Bid Invest anunciada en estas reuniones de Paraguay, así como por el proceso en curso para crear un nuevo Plan de Relacionamiento con la Sociedad Civil para hacer aún más eficientes los impactos de los financiamientos de la entidad.

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Foco en tres ejes

El economista brasileño subrayó también las tres áreas donde la región puede cosechar avances interesantes y que están además en el foco del banco.

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El primero es acrecentar el papel del sector privado a la hora de invertir en proyectos de desarrollo, ya que empresarios e inversores cuentan con más recursos que la administración pública para hacerlo.

El segundo es impulsar la industria de los minerales críticos, pero creando a su vez una cadena de valor completa que haga más equitativo y estructural el crecimiento derivado, y el tercero, potenciar la integración regional.

En sus reuniones anuales de este año en nuestro país, el grupo del organismo multilateral ha implementado nuevos e importantes avances dentro de BID Impact+, la iniciativa concebida en 2024 que consolida las labores de las tres ramas de la entidad -BID, BID Invest, centrado en el sector privado, y BID Lab, el brazo de innovación-.

Uno de estos avances significativos para el organismo es la conclusión del proceso de capitalización de US$ 3.500 millones de Bid Invest, lo que hace que el grupo prevea ahora tener una capacidad de financiamiento de US$ 500.000 millones para la próxima década, el doble que en los diez años anteriores.

Financiamiento para proyectos locales

Para Paraguay específicamente, el BID proyecta un apoyo financiero estimado en US$ 2.700 millones para los próximos años. Unos US$ 2.000 millones para el sector privado y unos US$ 700 millones para el ámbito público.

Entre los acuerdos de gran envergadura que sellaron en el marco de estos encuentros se destacan los realizados con Atome por US$ 420 millones, Paracel por US$ 165 millones, financiamiento para el sector energético, la ANDE por US$ 70 millones.

También se mencionan el proyecto de culminación del Corredor Bioceánico, con un financiamiento estimado de US$ 200 millones, la mejora del sistema de transmisión de energía con US$ 168 millones y la recuperación de la cuenca del Lago Ypacaraí con US$ 158 millones, entre otros.