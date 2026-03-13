Compromiso en movilizar inversiones históricas para la región, promete Fernández ante la asamblea del BID

Referentes económicos presentes en las Asambleas de Gobernadores 2026 del organismo multilateral coinciden en el objetivo de movilizar inversiones históricas y transformar el enorme potencial de la región en bienestar real para todos los ciudadanos.

Durante su intervención, el ministro Carlos Fernández Valdovinos destacó la posición estratégica de la región y el potencial de sus recursos para integrarse a las cadenas de valor globales. No obstante, hizo un llamado a la acción para transformar estas ventajas en beneficios palpables.

Lea más: Peña destaca el acuerdo UE-Mercosur y pide apoyo del BID para impulsar el desarrollo

“El desafío central de nuestra región es traducir ese potencial que tenemos hoy en realidades; eso es crecimiento sostenido, inversión productiva y bienestar real para todos los ciudadanos“, afirmó.

Así mismo, destacó que la estabilidad económica de Paraguay es fruto de décadas de disciplina fiscal e institucional, lo cual ha sido validado por los mercados globales. “En julio de 2024, Moody’s nos otorgó el Grado de Inversión, y en diciembre de 2025, Standard & Poor’s hizo lo mismo. Estos reconocimientos de las agencias internacionales abren el camino a condiciones financieras mucho más competitivas para el país”, puntualizó.

El ministro Fernández indicó que este logro no es solo macroeconómico, sino que tiene un impacto social directo, a lo que agregó que en los últimos 20 años se ha logrado que el porcentaje de la población en situación de pobreza haya caído de más del 50% a menos del 20% actualmente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ilan Goldfajn, presidente del BID: “Es en tiempos de estabilidad cuando se debe dar paso a reformas más ambiciosas”

Resaltan solidez de la economía

A su turno, el presidente del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, destacó la solidez de la economía paraguaya, reflejada en la reducción de la pobreza y la reciente obtención del Grado de Inversión por parte de dos de las principales calificadoras de riesgo mundiales.

En ese sentido, el máximo referente de la banca multilateral resaltó el arduo trabajo fiscal realizado por el país para posicionarse entre las economías líderes de la región.

Finalmente, como Presidente entrante de las Asambleas, Fernández Valdovinosdeclaró formalmente abiertas las Reuniones Anuales 2026 del BID y del BID Invest que culminan hoy en la Conmebol.