Bolsa paraguaya sumó G. 9,33 billones el primer bimestre. ¿El 2026 marcará nuevo récord?

La Bolsa paraguaya comenzó el año con mayor profundidad operativa y más actividad transaccional, destacando ampliamente el uso de bonos financieros y corporativos. La organización opera el 2026 con nuevo esquema, estándares internacionales, plataformas tecnológicas conectadas y modernización regulatoria.

Según la Ec. Elena Acosta, especialista en mercado de valores, los resultados reflejan un escenario de mayor confianza por parte de los participantes del mercado.

De acuerdo con el análisis, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por dos factores claves: el fuerte dinamismo del mercado primario y el avance sostenido del mercado de reportos, que continúan consolidándose como pilares del sistema bursátil paraguayo.

Uno de los datos más destacados fue el comportamiento del mercado primario, sostiene la experta, que registró un crecimiento interanual del 121,48%, impulsado por un incremento significativo en las emisiones y colocaciones de valores.

Según Acosta, este salto responde tanto a nuevas emisiones como a la participación de empresas que ya operaban en el mercado y que volvieron a utilizar esta herramienta como mecanismo de financiamiento.

“El mercado primario tuvo un desempeño muy dinámico debido al aumento de emisiones y colocaciones de títulos por parte de empresas ya registradas, así como de nuevos participantes que ven en la Bolsa una alternativa eficiente para financiar sus proyectos”, explicó.

Los reportos se afianzan

En paralelo, el mercado de reportos también mantuvo una evolución positiva. Este segmento registró un crecimiento del 8,46%, consolidándose como el componente de mayor peso dentro del volumen total negociado.

Los reportos, operaciones de financiamiento de corto plazo respaldadas por valores, siguen siendo uno de los instrumentos más utilizados por los participantes del mercado, debido a su liquidez y seguridad.

El análisis mensual también revela un comportamiento positivo en el inicio del año. Durante enero de 2026, el volumen negociado registró un crecimiento del 17,23% en comparación con el mismo mes del año anterior, marcando un arranque particularmente sólido.

En febrero, si bien el ritmo de crecimiento fue menor, el mercado igualmente mantuvo una tendencia positiva, con un incremento del 5,97%. “En conjunto, estos resultados muestran que el mercado experimentó más actividad, mayor profundidad operativa y un clima favorable para las transacciones”, sostuvo.

En cuanto a los instrumentos más utilizados, los bonos financieros y corporativos continúan dominando ampliamente el mercado paraguayo. Estos títulos de deuda representan la mayor parte de las operaciones bursátiles y mantienen niveles de estabilidad que reflejan la confianza de los inversionistas.

Las emisiones suelen concentrarse principalmente en el sector financiero, empresas de servicios y corporaciones consolidadas, lo que demuestra la fortaleza de los emisores que participan en el mercado.

Segmento acciones, mucho por hacer

El segmento de acciones continúa teniendo una participación reducida dentro del mercado local. Sin embargo, la especialista considera que este sector posee un importante potencial de crecimiento a mediano y largo plazo.

“El mercado accionario aún es pequeño, pero representa una oportunidad de desarrollo futuro. A medida que más empresas se incorporen y se fortalezca la cultura bursátil, este segmento podría ganar mayor protagonismo”, explicó.

Actualmente Paraguay no cuenta con un índice bursátil, debido a que el mercado de renta variable aún se encuentra en una etapa de desarrollo. Sin embargo, el volumen de operaciones y la incorporación de nuevos emisores muestran una tendencia positiva.

La ampliación de programas de emisión y la entrada de nuevos participantes están permitiendo que cada vez más empresas utilicen el mercado de capitales como fuente de financiamiento.

“Esto genera más oportunidades tanto para inversionistas como para empresas que buscan diversificar sus fuentes de capital”, destacó Acosta.

Posible nuevo récord para el 2026

El contexto macroeconómico también juega un papel fundamental en el desempeño del mercado. La inflación —que se ubicó en 3,1% al cierre de diciembre de 2025— junto con la estabilidad económica del país, contribuyen a generar un escenario favorable para las inversiones.

Este entorno permite a los inversionistas valorar con mayor seguridad los bonos existentes y facilita la planificación de nuevas emisiones.

Otro factor relevante es la política monetaria. Si el Banco Central del Paraguay mantiene o reduce su tasa de referencia, las tasas pasivas podrían disminuir, facilitando que las empresas capten capital a menor costo.

Esto, según Acosta, podría impulsar nuevas emisiones y ampliar las oportunidades de inversión en el mercado bursátil.

“El mercado inició 2026 con volúmenes mayores que el año anterior. Si esta tendencia se mantiene, incluso podríamos ver nuevos récords históricos en el corto plazo”, sostuvo.

A pesar de que el mercado paraguayo aún es más pequeño que el de países como Brasil, México o Chile, la Bolsa de Valores y Productos de Asunción muestra señales claras de expansión.

La incorporación de nuevas tecnologías, como la plataforma de negociación Nasdaq, junto con la actualización de leyes y reglamentaciones, están fortaleciendo la infraestructura del mercado.

Para la especialista, todos estos elementos posicionan al mercado paraguayo para consolidar su crecimiento y adoptar buenas prácticas de bolsas más desarrolladas.