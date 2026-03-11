La resistencia al cambio, el dilema de las pymes

La Embajada ha consolidado un espacio de diálogo “Voces en Foco” para facilitar el aterrizaje en suelo guaraní de pensadores argentinos con la capacidad de transferir conocimientos y experiencias al tejido empresarial paraguayo.

“Latinoamérica en Movimiento: Innovación y cambio, Pymes y capital internacional” fue el encuentro organizado por la misión argentina en alianza con Torre Puerto, diseñado como el punto de encuentro para el diálogo empresarial. Para la CEO de Torre Puerto, María José Correa, estas conversaciones estratégicas buscan fortalecer el vínculo empresarial y económico de Paraguay y Argentina.

Nielsen, quien registra una larga data en experiencia económica, como negociador de la deuda con el FMI de Argentina en el 2005, ministro de Hacienda de Buenos Aires, presidente de la estatal YPF y embajador en Arabia Saudita, Alemania y en Paraguay desde 2024, abrió el encuentro reflexionando sobre el valor del aporte real de las pymes a la economía de los países de la región.

Contexto local

A nivel nacional en el 2025 las Mipymes representaron el 76,5% del empleo, alcanzando la cifra de 2.500.000 trabajadores formales. Sin embargo, según datos de organismos multilaterales, el aporte de las mipymes iberoamericanas al PIB no llega al 25% y su incidencia exportadora no representa ni el 10% de la cuota.

De acuerdo a información del viceministro de Pymes, Gustavo Giménez, en el ecosistema paraguayo cerca del 43% de estas organizaciones no registra tampoco una cuenta bancaria, lo que frena el acceso al crédito y a servicios básicos.

El futuro de las pymes

Damián Di Pace, comunicador con especialización en economía, consultor, escritor y colaborador de los principales medios de comunicación, expuso en un formato ejecutivo los puntos más relevantes de su última publicación “El futuro de las Pymes”, un compendio de casos que resumen pasos clave para el desarrollo de este sector.

Di Pace narró como un ejemplo transformador, el caso de un retail español que únicamente con la incorporación de 4 herramientas tecnológicas en su proceso de gestión logró transformar la forma de operar, comercializar y cambiar sus métricas de gestión en el mediano plazo.

Para el experto argentino resulta fundamental entender la encrucijada que atraviesan las pequeñas y medianas empresas en un mundo cada vez más digitalizado y volátil, sin dejar de lado el análisis de los argumentos de por qué muchas empresas tradicionales fallan al intentar adaptarse a los cambios que impone el mercado global.

El cambio de paradigma

Uno de los pilares centrales del encuentro fue el desafío de la transformación digital, la automatización, la big data y la IA. Di Pace argumentó que el mayor enemigo de la pyme actual no es la competencia externa, sino la propia resistencia al cambio.

El experto sostiene que las empresas que siguen gestionándose con exceso de confianza, con la etiqueta de “me va bien como estoy”, sobreviviendo con sobrecarga de información, desconocimiento de nuevas herramientas y el no saber cómo aplicarlas, se combina con la no toma de decisiones, reuniendo las condiciones que abren paso a la tormenta perfecta para que las pymes no logren despegar a pesar de los grandes avances tecnológicos del contexto global.

La clave del éxito, sostiene Di Pace, reside en la profesionalización de la gestión, lo que implica integrar herramientas de análisis de datos para entender el comportamiento del consumidor.

Ya no basta con tener un buen producto; hoy, la competitividad se define por la capacidad de procesar información, predecir tendencias y optimizar la gestión mediante la tecnología.

El nuevo consumidor

Hay un cambio de comportamiento del cliente. El consumidor moderno es omnicanal: investiga online, compara precios en redes sociales, valora la experiencia de usuario y exige inmediatez.

Para Di Pace no es necesario abandonar lo físico, sino hacerlo híbrido. El futuro pertenece a las empresas que logren una fusión donde el punto de venta sea un centro de experiencia y el canal digital sea el motor de eficiencia y alcance.

El desafío de la cultura

La digitalización no es solo comprar tecnología; mucho va por la mentalidad de los equipos. El liderazgo en la era actual requiere adaptabilidad permanente, capacitación constante y enfoque en el cliente.

“El futuro de las Pymes” es un llamado a la acción. Di Pace es claro: el futuro no está escrito, pero se construye hoy a través de la digitalización, la profesionalización y la capacidad de entender que la tecnología debe estar al servicio de una estrategia comercial humana y eficiente, en un proceso de capacitación y mejora continua permanente.

Aquellos dueños de negocios que logren dejar de lado el miedo al cambio e integren el big data con una cultura flexible, serán quienes sobrevivan y prosperen en un entorno altamente desafiante.

Las grandes corporaciones tienen estructura y capital, mientras las pymes tienen agilidad, por ello varios autores de la conocida metodología Lean Startup, argumentan que la ventaja competitiva es su capacidad de aprendizaje, adaptación y adopción inteligente de tecnología para mantenerse relevantes.