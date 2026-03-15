¿Estamos más cerca del tercer grado de inversión? Esto opinan expertos

Desde distintos ámbitos gremiales y expertos económicos coinciden que Paraguay podría lograr muy pronto su tercer grado de inversión, en este caso por parte de Fitch Rating, que en octubre del 2025 ya había mejorado la perspectiva de estable a positiva, manteniendo la calificación en BB+ y luego que Standard and Poor´s diera luz verde para el gado de inversión en diciembre del 2025. No obstante, el atraso que mantiene el gobierno con sus proveedoras genera preocupación sobre el impacto a futuro.

Para Amilcar Ferreira lograr el tercer grado de inversión que falta por parte de Fitch Rating es muy factible que pueda darse en el corto plazo. Dado que ya dos calificadoras nos dieron el grado de inversión, entre ellas Standard & Poor’s, que históricamente ha sido siempre la más exigente con Paraguay yo diría que la posibilidad de que Paraguay alcance el tercer grado de inversión en el corto plazo es muy factible”, afirmó.

Pero por otro lado, señaló que hay preocupación por el atraso en el pago a proveedores, que implica como “un default interno”. “Es algo que ciertamente genera ruido”, expresó.

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Si bien hasta ahora, esta situación no ha afectado, admitió que en la medida que las calificadoras tomen nota de esto, puede atrasar, ese tercer grado de inversión. “Es importante que esto se resuelva en algún momento, porque más allá de que se posterguen estos pagos para no registrarlo esto como parte del déficit fiscal, son compromisos ya contraídos”, afirmó

Mencionó la situación que enfrentó Grecia en su momento, cuando enfrentó una crisis de calificación crediticia, porque en la opinión de las calificadoras “estaban falseando sus estadísticas” al no incluir justamente partidas que eran de gastos y estaban presentando un déficit fiscal menor al que realmente tenían.

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“Esto genera ruido, este manejo del déficit fiscal, de no pagarle a los proveedores por licitaciones que fueron realizadas y compras de productos o servicios que ya fueron entregados por los proveedores y que no se les paga, ahora, correspondiendo ya que se les pague y podría, pues, atrasar, ese grado de inversión eventualmente”, advirtió.

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Puede afectar calificación, si atrasos se vuelve sistémico

Por su parte, el economista Jorge Garicoche también se refirió al tema y opinó que Paraguay posiblemente va seguir manteniendo la calificación que ha obtenido, y que es muy probable que la calificadora que falta (Fitch)también le otorgue el grado de inversión.

Detalló que dentro del rango que estamos, en ese primer, pero importante peldaño de grado de inversión Paraguay califica. “Esto quiere decir que es relativamente previsible en el pago de sus deudas con el mercado externo. Hemos pagado en el pasado, estamos pagando en el presente y seguramente vamos a seguir pagando en el futuro, porque tenemos esa cultura de cumplir con las obligaciones financieras que tenemos en el país y en el mundo. Pero no tenemos siempre esa tradición con las obligaciones no financieras”, expresó el experto en relación a los compromisos pendientes con los proveedores, constructoras y farmacéuticas principalmente.

Según el economista, esta situación (de atrasos en los pagos) pone en riesgo la calificación en el caso que se vuelva sistemático. “Este es el momento de resolverlo, de encontrar las soluciones y poner calma a la situación y sincerar las cuentas”, señaló el experto.

“Hay mucho discurso de todos los sectores, pero todavía nadie tiene la claridad de cómo va a ser la solución. Se habla de un elemento que no va afectar al déficit fiscal, particularmente, yo me pregunto: ¿cómo no va a afectar? Si esa factura está obligada, tiene que pesar sobre el déficit fiscal” dijo el economista.

Entre los países de menor riesgo y a punto de lograr el tercer grado de inversión, según BID

En una reciente entrevista para ABC, el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn en el marco de las reuniones anuales del grupo en nuestro país, también resaltó que Paraguay en los últimos años ha logrado estabilizar su economía, ha generado una resiliencia importante, ha reducido el riesgo en la economía, hasta el punto que ya ha llegado a grado de inversión en dos calificadoras y a punto de lograr la tercera.

“Esto lo pone ya ahora en uno de los más bajos riesgos de América Latina. De los veintiséis países que tenemos, pero ahí vi que Paraguay está entre los cinco ahora, pero después de la tercera calificadora, puede mejorar aún más, destacó Goldfajn.