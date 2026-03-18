Negocios
18 de marzo de 2026 - 07:00

COOFIX aterriza en Paraguay de la mano de Atlantic para impulsar el sector ferretero e industrial

El gran equipo de Atlantic, que representa COOFIX en Paraguay apostando a revolucionar el mercado de herramientas.
El equipo de Atlantic durante la presentación. Atlantic representa COOFIX en Paraguay apostando a revolucionar el mercado de herramientas.Gentileza

La empresa Atlantic anunció la llegada a Paraguay de la marca internacional COOFIX, especializada en herramientas eléctricas y manuales. El lanzamiento se realizó en su Centro de Distribución y representa un paso estratégico para fortalecer la oferta del sector ferretero e industrial en el país.

Brand Lab Para Atlantic Express

Contenido Comercial

Con más de 50 años de trayectoria y una ejecución consistente, Atlantic muestra su capacidad de evolución al incorporar a su portafolio una marca con presencia en más de 100 países y un catálogo de aproximadamente 5.000 productos.

Esta incorporación amplía la oferta de la compañía respondiendo a una visión clara del directorio: ofrecer herramientas de calidad profesional e industrial con una accesibilidad competitiva.

Una respuesta estratégica al mercado local

El lanzamiento de COOFIX es el resultado de un análisis profundo del mercado paraguayo.

COOFIX llega a Paraguay introduciendo una nueva generación de herramientas eléctricas y manuales.
COOFIX llega a Paraguay introduciendo una nueva generación de herramientas eléctricas y manuales.

“Buscamos una marca que estuviera a la altura de la trayectoria de Atlantic; una solución que brinde un ecosistema completo de herramientas sin perder la calidad premium que nuestros clientes exigen”, destacaron los directivos durante la presentación.

Jornada de capacitación y demostración

Durante el lanzamiento, clientes y miembros del equipo comercial participaron de demostraciones en vivo, donde pudieron comprobar de cerca la ergonomía, las características técnicas y los beneficios operativos de las herramientas.

Durante el lanzamiento, se pudieron probar las herramientas COOFIX, que llegan al país con Atlantic y prometen innovar el sector ferretero e industrial.
Durante el lanzamiento, se pudieron probar las herramientas COOFIX, que llegan al país con Atlantic.

El encuentro sirvió también para alinear la visión comercial de esta nueva etapa de expansión.

Compromiso y valores

Para Atlantic, la llegada de COOFIX representa mucho más que una expansión de catálogo. Es un paso hacia la consolidación como referente indiscutible del sector.

La empresa cerró el encuentro con un mensaje de gratitud institucional, ratificando su compromiso de acercar soluciones modernas y confiables al mercado paraguayo.

Atlantic introduce COOFIX en Paraguay y fortalece el mercado de herramientas profesionales.
Atlantic introduce COOFIX en Paraguay y fortalece el mercado de herramientas profesionales.

Agradecemos a Dios por permitir este nuevo logro y confiamos en que este desafío traerá crecimiento, aprendizaje y bendición a toda la familia Atlantic y a nuestros colaboradores”, concluyó el comunicado oficial.

Productos para un gran sector

Atlantic es una empresa líder en Paraguay con más de cinco décadas de experiencia en la provisión de soluciones integrales para el sector ferretero, destacándose por su constante evolución y alianzas estratégicas globales.

Más detalles al (021) 517-0000 y en el sitio web https://www.atlantic.com.py/.

En redes sociales de Instagram, como @atlanticsae_ y en Facebook, como facebook.com/AtlanticSAE/.

Atlantic representa en nuestro país a la reconocida marca COOFIX.
Atlantic representa en nuestro país a la reconocida marca COOFIX.