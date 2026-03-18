COOFIX aterriza en Paraguay de la mano de Atlantic para impulsar el sector ferretero e industrial

Con más de 50 años de trayectoria y una ejecución consistente, Atlantic muestra su capacidad de evolución al incorporar a su portafolio una marca con presencia en más de 100 países y un catálogo de aproximadamente 5.000 productos.

Esta incorporación amplía la oferta de la compañía respondiendo a una visión clara del directorio: ofrecer herramientas de calidad profesional e industrial con una accesibilidad competitiva.

Una respuesta estratégica al mercado local

El lanzamiento de COOFIX es el resultado de un análisis profundo del mercado paraguayo.

“Buscamos una marca que estuviera a la altura de la trayectoria de Atlantic; una solución que brinde un ecosistema completo de herramientas sin perder la calidad premium que nuestros clientes exigen”, destacaron los directivos durante la presentación.

Jornada de capacitación y demostración

Durante el lanzamiento, clientes y miembros del equipo comercial participaron de demostraciones en vivo, donde pudieron comprobar de cerca la ergonomía, las características técnicas y los beneficios operativos de las herramientas.

El encuentro sirvió también para alinear la visión comercial de esta nueva etapa de expansión.

Compromiso y valores

Para Atlantic, la llegada de COOFIX representa mucho más que una expansión de catálogo. Es un paso hacia la consolidación como referente indiscutible del sector.

La empresa cerró el encuentro con un mensaje de gratitud institucional, ratificando su compromiso de acercar soluciones modernas y confiables al mercado paraguayo.

“Agradecemos a Dios por permitir este nuevo logro y confiamos en que este desafío traerá crecimiento, aprendizaje y bendición a toda la familia Atlantic y a nuestros colaboradores”, concluyó el comunicado oficial.

Productos para un gran sector

Atlantic es una empresa líder en Paraguay con más de cinco décadas de experiencia en la provisión de soluciones integrales para el sector ferretero, destacándose por su constante evolución y alianzas estratégicas globales.

Más detalles al (021) 517-0000 y en el sitio web https://www.atlantic.com.py/.

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