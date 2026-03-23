BCP habilita nuevo portal para consultar “informconf bancario” sin costo

El Banco Central del Paraguay (BCP) pone a disposición de los usuarios la plataforma web “Consulta Estado de Deuda”, habilitada desde hoy lunes 23 de marzo a fin de que los usuarios financieros puedan consultar el estado de sus cuentas en bancos, financieras, casas de créditos y otros entes, detallaron desde la banca matriz.

Explicaron también que esto permitirá a los ciudadanos acceder en línea a los reportes de Estado de Deuda de la Central de Riesgo Crediticio (CRC), directamente desde el sitio institucional del BCP (www.bcp.gov.py). El buró de créditos más grande en cuanto a datos crediticios por muchos años estuvo liderado por Informes Confidenciales (Informconf), actualmente Equifax. Aunque el nombre de Informconf ya ha quedado grabado en la mente de los ciudadanos por el temor de que sus nombres figuren en el registro de morosos.

Sin embargo desde la promulgación de la Ley 6534/2020 “De protección de datos personales crediticios” cambia el enfoque sobre estos datos que anteriormente recopilaba las operaciones morosas, demandas y demás. La nueva normativa obliga a los burós de crédito, como se denomina a las empresas que generan estos reportes, a incorporar las informaciones positivas como el historial de pagos de préstamos financieros, comerciales e incluso de servicios.

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Se debe contar con identidad electrónica

Desde la entidad monetaria mencionaron también que para poder acceder a la plataforma, los usuarios deberán autenticarse con sus credenciales de Identidad Electrónica, desarrollada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC).

Estas credenciales consisten en el número de cédula de identidad como usuario y una contraseña personal creada por el propio ciudadano.

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Una vez logrado este primer paso, debe ingresar al sitio del BCP (www.bcp.gov.py) en la pestaña de la Superintendencia de Bancos, Asistencia al usuario de la SIB. Seguidamente ingresar al item: “Consulta de estado de deuda Identidad electrónica”. En dicho link también el usuario encontrará otros datos relacionados y manual de instrucciones.

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Según detallaron desde el BCP, la implementación de esta nueva plataforma posibilitará el acceso a la información crediticia de manera segura y eficiente, permitiendo a los usuarios gestionar su consulta de forma directa mediante del portal web institucional. Actualmente, el BCP recibe un promedio de 150 requerimientos de estas solicitudes de forma diaria.

La entidad monetaria advierte además que esta modalidad será la única vía habilitada para la realización de consultas de Estado de Deuda a partir del 1 de mayo de 2026.