La famosa cadena brasileña Madero desembarca en Ciudad del Este y revoluciona la gastronomía local

La escena gastronómica paraguaya vive hoy un punto de inflexión, con la prestigiosa cadena brasileña Madero que inaugura su primer local en el país —y el primero fuera de Brasil—, apostando por Paraguay como plataforma de expansión internacional y marcando un hito tanto para la marca como para el mercado local.

La elección no es casual. La apertura se da en Shopping China, dentro de un moderno complejo que se ha transformado en el mayor polo gastronómico y comercial de Ciudad del Este.

Este espacio atrae diariamente a miles de turistas y consumidores, demostrando su posicionamiento como un hub regional de consumo y experiencias.

Una marca premium que redefine el concepto de hamburguesa

Con más de 250 locales en Brasil, Madero ha logrado diferenciarse en un segmento altamente competitivo, compitiendo de igual a igual con gigantes globales.

Su propuesta no es la de una cadena tradicional de comida rápida, sino la de una experiencia gastronómica basada en estándares superiores de calidad.

El secreto de su éxito radica en un proceso cuidadosamente controlado: carne seleccionada sin conservantes, pan de producción propia y una ejecución consistente que prioriza sabor, frescura y autenticidad.

Esta combinación le ha permitido construir una base sólida de clientes fieles y posicionarse como una referencia premium dentro del rubro.

Una inversión que refleja la confianza en Paraguay

La llegada de Madero forma parte de un ambicioso desarrollo liderado por el Grupo Cogorno, responsable de la construcción del edificio comercial más grande de Ciudad del Este.

El complejo cuenta con nueve pisos y más de 94.000 m2, mientras que el salón de ventas de Shopping China alcanza los 33.000 m2, consolidándose como el más grande del país.

“El apoyo del Presidente de la República ha sido clave para generar confianza y atraer proyectos de este nivel”, declaró Felipe Cogorno sobre este importante desembarco.

“Hoy Paraguay está en el radar de empresarios internacionales que ven un país con estabilidad, oportunidades y proyección de crecimiento”, afirmó.

En esa misma línea, el presidente Santiago Peña ha jugado un rol activo en la promoción del país como destino de inversiones.

Como parte de esta estrategia, mantuvo reuniones con el propietario de Madero en Curitiba, fortaleciendo vínculos con importantes grupos empresariales de la región.

Ciudad del Este: de centro comercial a destino de inversión

Más allá de la apertura puntual, la llegada de Madero confirma un proceso más amplio: la transformación de Ciudad del Este en un polo estratégico no solo para el comercio, sino también para el turismo y la inversión internacional.

“El interés de inversores extranjeros es cada vez mayor. Estamos viendo empresarios que quieren instalarse, apostar por el país y desarrollar proyectos a largo plazo. Esto es clave para la generación de empleo y el crecimiento económico”, agregó Cogorno.

Un nuevo capítulo para la gastronomía paraguaya

La inauguración de Madero no es solo la llegada de una marca internacional, sino un indicador del cambio de escala que está experimentando el país.

La combinación de estabilidad macroeconómica, apertura a la inversión y desarrollo de infraestructura está generando un entorno propicio para proyectos de alto nivel.

Con esta apuesta, el Grupo Cogorno fortalece el desarrollo nacional, acercando nuevas experiencias al público local y fortaleciendo el posicionamiento de Paraguay —y especialmente de Ciudad del Este— como un destino cada vez más atractivo en el mapa regional.