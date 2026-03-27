Personas, propósito y negocio: una evolución necesaria

Con base en mi experiencia puedo afirmar que estamos viviendo una transformación profunda y necesaria de un área clave para las organizaciones, pasando de ser un soporte a un aliado estratégico para la construcción del propósito y la sostenibilidad del negocio.

Competir por talentos, cultura y sentido

Las empresas no compiten únicamente en relación con el producto que ofrece, compiten por talentos, cultura y sentido.

Hoy nos encontramos en una nueva dimensión: el propósito del negocio –aquello que define la existencia de una compañía– que ha dejado de centrarse exclusivamente en la rentabilidad; y el área de gestión de personas se ha convertido en el actor estratégico.

El área de gestión de personas ha dejado de ser “Recursos Humanos” para ser protagonista del valor de la organización. Esta evolución permite hablar de experiencias del talento, aprendizaje continuo y agilidad organizacional, que dejaron de ser tendencias temporales separadas para estar conectadas al propósito del negocio.

Un propósito claro no solo es para colgarlo de la pared o exhibirlo en un cuadro en la recepción, esto se vive en el estilo de liderazgo, en la comunicación interna, en el reconocimiento del desempeño de equipos y personas. Hoy esta área es una aliada o puente entre la estrategia del negocio y las personas, es el agente que vela por la coherencia entre lo que dice la organización y lo que hace.

El papel de Recursos Humanos o de Gestión de Personas pasó a ser estratégico, analítico y compañero del negocio. No es solo responsable de ejecutar políticas y procedimientos, debe conocer el negocio y anticipar impactos, acompañando procesos de transformación, crecimiento o reinvención.

Cuando el área participa en la toma de decisiones, el propósito deja de ser un concepto abstracto y se traduce en prácticas concretas.

Puedo resaltar que con la evolución a lo largo del tiempo el área debe ser capaz de desarrollar líderes con fortalezas para gestionar personas en contextos inciertos, con empatía, coherencia y claridad. Los líderes entienden y saben que los resultados sostenibles se logran con personas comprometidas, valoradas y conectadas con un propósito común.

De crecer a trascender

La automatización de procesos permite liberar tiempo para enfocarnos en lo verdaderamente estratégico: el desarrollo de las personas. Hoy a través de diferentes herramientas de HR Analytics contamos con datos, indicadores y herramientas que nos ayudan a tomar decisiones más certeras y informadas y podemos medir el impacto de las acciones, demostrando que invertir en personas no es un costo, sino una ventaja competitiva.

Esta evolución implica también un rol ético y social, las organizaciones son actores clave y de impacto en la sociedad y tienen la oportunidad y responsabilidad de proponer, aplicar prácticas laborales justas, inclusivas y sustentables.

El propósito del negocio debe incluir el impacto de las personas, la comunidad y el entorno en que operan. Nuestra área es clave en ese equilibrio.

A futuro, el desafío es claro: seguir fortaleciendo el área como un socio estratégico del negocio, sin perder su raíz: las personas. Guiar a las organizaciones en la definición y vivencia de su propósito, construyendo culturas donde las personas puedan desarrollarse y dar lo mejor de sí.

Cuando el propósito es verdadero y las personas están en el centro de la estrategia, el negocio no solo crece: trasciende.

*Especialista en Recursos Humanos y candidato a MBA