El verdadero problema no es el jefe: son los comportamientos que nadie corrige

No necesitás un mal jefe para tener un mal equipo. A veces, alcanza con un solo compañero y un líder que mire para otro lado.

En muchas organizaciones, el foco está puesto en la estrategia, en los resultados, en los KPIs y en el crecimiento. Pero hay algo que se ignora sistemáticamente: Los comportamientos cotidianos.

Los que no aparecen en los reportes, los que no se miden y los que, sin hacer ruido, erosionan todo. Un equipo puede tener talento, recursos y hasta dirección. Y aun así fracasar.

¿Por qué? Porque ciertas actitudes se repiten y nadie las detiene.

Está el “sabelotodo” que monopoliza la conversación. No escucha, interrumpe, opina de todo. No construye diálogo y compite por atención. Y cuando eso pasa en una reunión, el espacio deja de ser colaborativo y pasa a ser un escenario.

También aparece el “quejoso”, que vive señalando problemas. El que encuentra fallas incluso en los logros. No propone, no actúa y solo critica. Ese perfil no mejora resultados, es un drenador de energía, convirtiendo el avance en frustración constante.

Después está el “ladrón de créditos”, más silencioso y siempre llega cuando todo está terminado. El que habla en plural cuando el esfuerzo fue individual. El que se apropia del resultado sin haber estado en el proceso. Este comportamiento tiene un impacto profundo: rompe la relación entre mérito y reconocimiento. Y cuando eso se pierde, la cohesión se cae.

Otros son “víctimas permanentes”, operan desde la excusa. Nada depende de ellos y todo tiene una justificación externa. No es solo una actitud individual, es un mensaje cultural: la responsabilidad es opcional.

En paralelo, están los “chismosos” con una dinámica más sutil. Conversaciones paralelas, rumores, información disfrazada de entretenimiento. Cuando eso se instala, la confianza se vuelve frágil. Y sin confianza, ningún equipo funciona.

También están los “manipuladores pasivos”, quienes no confrontan de forma directa… Pero influyen a través de la culpa, de la presión emocional y de la ambigüedad. No piden, condicionan. Y eso genera relaciones desgastantes y poco transparentes.

Hay perfiles más visibles como los “arrasadores”, que interrumpen, imponen y necesitan dominar cada interacción. Confunden intensidad con liderazgo, pero lo único que logran es silenciar voces valiosas.

Y otros más estratégicos como los “socavadores”. Estos son los que desacreditan con sutileza, con comentarios irónicos y dudas sembradas en momentos clave. No atacan de frente, pero debilitan igual.

Por último, están los “creadores de caos” que operan en ese mundo. Todo es urgente, inmediato y crítico, pero muchas veces, ese caos no es accidental, es funcional. Porque en el desorden, encuentran su lugar.

El punto no es identificar perfiles, es entender por qué se sostienen. Ninguno de estos comportamientos crece solo. Se consolidan cuando el entorno los permite, cuando el conflicto se evita, cuando el liderazgo no interviene. Cuando “llevarse bien” pesa más que decir la verdad, ahí es donde empieza el verdadero problema.

Porque lo que no se corrige… Se repite. Y lo que se repite… Se convierte en cultura.

Las organizaciones que funcionan no son las que no tienen conflictos, son las que los abordan a tiempo. Con claridad, límites y con conversaciones incómodas.

Al final, la diferencia no la hace el talento, la hace el estándar que se tolera.

Y eso, siempre, es una decisión.

*Consultor, docente y director ejecutivo de GS1 Bolivia.