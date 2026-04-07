DNIT pone la lupa en criptoactivos y abre debate por riesgos

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) emitió la Resolución General N° 47, que establece la obligación de reportar información sobre transacciones con criptoactivos, en un intento por dar mayor visibilidad a un mercado que ha crecido con fuerza en Paraguay.

La normativa no crea nuevos impuestos ni modifica la naturaleza jurídica de los criptoactivos. Su alcance es principalmente informativo, al introducir la obligación de presentar una Declaración Jurada Informativa, lo que representa un avance en términos de orden, trazabilidad y reconocimiento formal de la actividad.

Uno de los aspectos más relevantes es la claridad en la información requerida. La resolución exige reportar el tipo de operación, la fecha, el monto, la identificación de las partes involucradas, las direcciones de billeteras (wallets), los costos de transacción y el identificador único de cada operación (hash).

Asimismo, abarca todas las actividades del ecosistema: compra, venta, tenencia, transferencias, minería, staking, préstamos (lending) y cualquier otra forma de generación de rendimientos en criptoactivos. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con multas de hasta G. 1 millón por presentación fuera de plazo.

La resolución también evidencia el reconocimiento del volumen que mueve este mercado. En Paraguay, especialmente en zonas de frontera, el intercambio de criptoactivos supera los US$ 5.000 millones anuales, lo que refuerza la necesidad de mecanismos de supervisión, en particular para operaciones realizadas por empresas.

En este contexto, la medida puede interpretarse como un paso hacia la formalización del sector. Sin embargo, su implementación plantea desafíos relevantes.

Los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), ya registrados ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), cuentan hoy con obligaciones de reporte en materia de prevención de lavado de dinero. En la práctica, gran parte de la información que ahora exige la DNIT ya es recopilada por estos actores, lo que genera una superposición de obligaciones, especialmente considerando que muchas de estas entidades no cumplen funciones de retención tributaria.

Desde la Cámara Paraguaya de Fintech se impulsa la necesidad de avanzar hacia una mayor coordinación institucional. La propuesta es conformar una mesa de trabajo con la DNIT que permita alinear criterios, evitar duplicidades y evolucionar hacia un marco regulatorio más claro y consistente.

Otro punto central del debate es la exposición de la información. A diferencia del sistema financiero tradicional, los datos asociados a billeteras y transacciones en blockchain permiten vincular directamente a una persona con sus tenencias en tiempo real. Esto implica que quien tenga acceso a esa información puede conocer con precisión el patrimonio digital de un individuo.

Existen antecedentes que refuerzan esta preocupación. En Europa se registraron filtraciones de datos vinculadas a información financiera que derivaron en delitos como extorsiones, robos y secuestros dirigidos a personas identificadas como poseedoras de criptoactivos. Estos casos evidencian cómo la exposición de direcciones de billeteras puede convertir a los usuarios en objetivos directos.

En Paraguay, donde ya se han registrado filtraciones de datos en distintos ámbitos, este riesgo adquiere una dimensión adicional. La protección de esta información resulta crítica, considerando que en el ecosistema cripto las transacciones son irreversibles y no existen intermediarios que puedan bloquear o revertir operaciones en caso de fraude o coerción.

La resolución también extiende la obligación de reporte a personas físicas que superen los US$ 5.000 en transacciones anuales, incluso cuando operen sin intermediarios o mediante plataformas del exterior. Esto podría generar un efecto contrario al buscado, desincentivando la formalización por temor a la exposición de información sensible.

En este escenario, la resolución representa un avance en materia de transparencia y control, pero tambiéna deja en evidencia la necesidad de un enfoque más integral que combine supervisión, seguridad y desarrollo del ecosistema cripto en Paraguay.

*Especialista en inversión y CEO de BC Mining.