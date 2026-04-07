Formación ejecutiva desde los 15 años, con modelo europeo que conecta empresas paraguayas con futuros líderes

Se trata de Discover Bootcamp, una experiencia intensiva de cinco días que conecta a jóvenes con desafíos reales de empresas locales, replicando un modelo que ya gana terreno en Europa.

La iniciativa se desarrollará del 20 al 24 de este mes en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), y está dirigida a jóvenes de entre 15 y 21 años.

Las jornadas serán de 17:30 a 21:30. Hay 30 cupos exclusivos.

Detrás del proyecto está Lucía González, una emprendedora española de 24 años, quien trae al país una metodología basada en un principio claro: se aprende haciendo.

Aprender bajo presión, como en la vida real

A diferencia de los esquemas tradicionales, aquí no hay exámenes ni clases magistrales.

Durante las cinco jornadas, los participantes trabajarán en equipos para resolver desafíos planteados por compañías como Farmacenter, Grido y Nutrihuevos.

El proceso replica el ciclo real de toma de decisiones empresariales: investigación de mercado, definición de estrategia, ideación, prototipado y presentación final.

Todo culmina frente a las propias empresas, que brindarán retroalimentación directa.

El valor diferencial está en la velocidad del aprendizaje. En apenas una semana, los jóvenes se enfrentan a dinámicas que en contextos tradicionales pueden tomar años en desarrollarse: trabajo en equipo bajo presión, toma de decisiones con información incompleta, comunicación efectiva y comprensión del pensamiento empresarial.

Un perfil diverso, un objetivo común

El programa apunta a tres perfiles bien definidos: jóvenes que buscan introducirse en el mundo de los negocios, estudiantes en transición entre colegio y universidad que quieren explorar su vocación, y universitarios que desean complementar su formación con habilidades prácticas.

No se exige experiencia previa. El filtro está en la actitud: curiosidad, apertura al desafío y disposición a salir de la zona de confort.

De Europa a Paraguay: una metodología en expansión

El Bootcamp se inspira en modelos educativos como LEINN (Liderazgo, Emprendimiento e Innovación), una carrera universitaria europea centrada en el aprendizaje basado en proyectos reales.

La propia González se formó en este sistema y luego trabajó en iniciativas vinculadas a innovación educativa y desarrollo de talento, incluyendo la organización de eventos de gran escala en el sector farmacéutico.

Su visión es clara: acercar a Paraguay un modelo que conecta formación con realidad empresarial desde el primer día.

Esta propuesta busca acortar la brecha entre teoría y práctica.

Un puente entre talento joven y empresa

Otro de los puntos fuertes del programa es su enfoque colaborativo.

Los participantes estarán acompañados por profesionales de España y Paraguay con experiencia en emprendimiento, investigación de mercado y comunicación empresarial.

Esta combinación aporta una mirada global sin perder el anclaje local.

Para las empresas, la experiencia también representa una oportunidad: acceder a nuevas ideas, observar talento emergente y participar en un ecosistema de innovación en etapa temprana.

El Discover Bootcamp es un laboratorio intensivo donde el aprendizaje ocurre en tiempo real.

Es una propuesta que no solo forma, sino que expone a los jóvenes a la lógica concreta del mundo empresarial, en un entorno donde equivocarse también es parte del proceso.

Más info en discoverbootcamp.com.