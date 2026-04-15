Paraguay busca su próximo chef estrella a través de S. Pellegrino Young Chef Academy Competition

La búsqueda del próximo gran referente de la gastronomía internacional ya está en marcha con el lanzamiento de la VII edición de S. Pellegrino Young Chef Academy Competition, considerada una de las plataformas más prestigiosas para chefs menores de 30 años.

La convocatoria -abierta del 16 de febrero al 9 de junio del corriente año- invita a jóvenes talentos paraguayos a presentar su plato insignia, una creación que no solo demuestre técnica, sino que también cuente una historia: la del país, su cultura y su evolución gastronómica.

Pero más allá de la competencia, el verdadero diferencial es su enfoque integral, con mentorías, networking global y una experiencia formativa que transforma carreras.

Los jóvenes chefs seleccionados tendrán acceso a figuras influyentes de la industria, como Julien Royer (Odette, Singapur) y Jeremy Chan (Ikoyi, Londres), quienes guiarán a los participantes en el perfeccionamiento de su visión profesional.

Una plataforma que visibiliza el talento local

Durante el lanzamiento en Paraguay, Elías Saba, director ejecutivo de Wines & Spirits, representante oficial de S. Pellegrino en nuestro país, destacó el valor estratégico de esta iniciativa.

“Es fundamental exponer todo el talento nacional al mundo y mostrar cómo la gastronomía paraguaya se está redescubriendo, fusionando técnicas internacionales con ingredientes locales”, declaró.

Saba también subrayó el momento que atraviesa la escena culinaria local, con una cocina más creativa, sustentable y centrada en la experiencia del comensal, donde cada detalle, desde el servicio hasta la narrativa del plato, cobra protagonismo.

El rigor detrás de S. Pellegrino Young Chef Academy Competition

Por su parte, Sabrina Benítez, brand manager de S. Pellegrino, explicó que el proceso de selección es exigente y profundamente conceptual.

“No se trata solo de cocinar bien. Cada participante debe explicar el porqué de su plato, su inspiración y apostar por ingredientes que representen a Paraguay”, detalló.

La primera etapa es virtual, donde los aspirantes presentan su propuesta ante ALMA, la reconocida escuela italiana.

Luego, los seleccionados avanzan a instancias regionales, que este año tendrán sede en Panamá, antes de llegar a la gran final en Milán, Italia.

Benítez también resaltó el enorme trabajo detrás de cada candidatura, con jornadas intensas de preparación y perfeccionamiento junto a mentores.

Experiencias que transforman carreras

La chef paraguaya Pauli Guillén, quien ya vivió la experiencia, define el certamen como un punto de inflexión profesional.

“Fue una de las experiencias que marcó mi vida. No solo competís, también conectás con chefs de todo el mundo y mostrás la cultura paraguaya”, sostuvo.

Guillén recordó su paso por la instancia regional en Perú, donde compartió con representantes de distintos países, generando vínculos que se mantienen hasta hoy.

Enfatizó el impacto posterior a la competencia, que abre puertas internacionales y amplía horizontes profesionales, invitando a otros cocineros paraguayos a vivir la experiencia.

Gastronomía con identidad y propósito

Desde su rol como mentor, Julián Endara aportó una mirada más profunda sobre el enfoque que deben tener los participantes.

“La clave está en investigar, en conectar la cocina con la cultura, el arte, los oficios. Paraguay tiene una identidad gastronómica muy fuerte y mucho por mostrar”, destacó.

Endara avaló el proyecto que realizó con la ganadora paraguaya del año pasado integrando elementos como la cerámica de Itá, la música indígena y productos de distintas regiones del país, construyendo así una propuesta culinaria con narrativa y sentido con la que representaron a Paraguay.

También hizo énfasis en el rol social del chef. “Hoy los cocineros ya no están detrás de una puerta. Son actores clave en la sociedad y deben ser valorados como tales”, indicó.

Mucho más que un concurso

Además del premio principal, la competencia reconoce distintas dimensiones de la gastronomía contemporánea:

S. Pellegrino Young Chef Academy Award : excelencia técnica y visión global.

Fine Dining Lovers Food for Thought Award : conexión emocional y filosófica.

S. Pellegrino Social Responsibility Award : sostenibilidad.

Acqua Panna Connection in Gastronomy Award: equilibrio entre tradición e innovación.

Este enfoque multidimensional refuerza la idea de que la cocina actual no solo alimenta, sino que comunica, conecta y transforma.

¿Cómo participar desde Paraguay?

Los aspirantes deben presentar un Plato Insignia que será evaluado por ALMA, la Escuela Internacional de Artes Culinarias Italianas, bajo tres pilares fundamentales:

Habilidad técnica: El dominio de la materia prima.

Creatividad: Una propuesta original que sorprenda.

Creencia personal: La capacidad de transmitir un mensaje a través de la cocina.

Los interesados paraguayos, menores de 30 años, pueden postularse a través de la plataforma oficial https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/the-competition/application-form.

Más info al +595983115534.