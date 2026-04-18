BYD inauguró su showroom flagship y lanzó el ATTO 8

En el marco de esta apertura, concebida como un doble festejo, también se realizó la presentación del esperado BYD ATTO 8, uno de los lanzamientos más relevantes del año para la marca.

La inauguración de este nuevo centro de experiencia representa un paso estratégico dentro del plan de expansión de BYD, líder en ventas de vehículos híbridos y eléctricos, reafirmando su compromiso con el mercado paraguayo y, especialmente, con Ciudad del Este, uno de los polos comerciales y de desarrollo más dinámicos del país.

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Una apuesta por una experiencia de movilidad de nivel global

Con este nuevo showroom, BYD fortalece su presencia en una plaza de gran proyección, como lo es Ciudad del Este, acompañando la creciente demanda de consumidores que priorizan tecnología, eficiencia energética, economía y confort al momento de elegir su vehículo.

El evento se desarrolló en dos momentos diseñados para reflejar el ADN innovador de la marca.

En primer lugar, se llevó a cabo la ceremonia oficial de corte de cinta, encabezada por autoridades del Grupo Diesa, que marcó la inauguración formal del espacio.

Participaron Miguel Carrizosa, presidente del Grupo Diesa; Camilo José Carrizosa, ejecutivo de la marca; Adi Mindikoswky, brand manager de BYD en Paraguay; Jenn Barbera, Regional Trade Marketing y PR Manager, además de otros miembros de la familia Diesa.

El ATTO 8, protagonista de la noche

En una segunda instancia, la marca presentó el nuevo BYD ATTO 8, un SUV de gran tamaño que eleva el concepto de lujo inteligente, sofisticación y movilidad de nueva generación dentro de su segmento.

La presentación fue concebida como una experiencia inmersiva de alto impacto, con una puesta en escena que combinó energía, tecnología y diseño, ante invitados especiales del ámbito empresarial, social y mediático de Ciudad del Este.

Durante el evento, Miguel Carrizosa destacó la relevancia estratégica de esta apertura.

“La inauguración de este showroom flagship en Ciudad del Este refleja la importancia que esta ciudad tiene para BYD y para el futuro de la movilidad en Paraguay", destacó.

“Queremos ofrecer una experiencia de marca de nivel mundial, acercando a más personas una nueva forma de moverse, donde la tecnología, la eficiencia y el diseño inteligente son protagonistas”, afirmó.

Por su parte, Adi Mindikoswky subrayó que la ocasión representa un doble festejo, al combinar la apertura del primer espacio flagship del país con el lanzamiento de un modelo clave dentro del portafolio.

Tecnología, confort y alto rendimiento

El ATTO 8 llega en versiones con tecnología DM-i, enfocada en la eficiencia energética, y DM-p, orientada al alto rendimiento con tracción integral.

El modelo incorpora equipamientos de nivel premium, como:

Asientos con funciones de masaje, calefacción y ventilación .

Sistema de sonido envolvente con 21 altavoces.

Mindikoswky destacó que la propuesta de BYD apunta a transformar la relación del usuario con el automóvil, convirtiéndolo en una experiencia integral de movilidad, confort y conexión.

Expansión y visión de futuro

Con esta apertura, BYD continúa consolidando su liderazgo global y regional como referente en innovación aplicada a la movilidad sustentable.

Su crecimiento en Latinoamérica responde a una tendencia clara: el avance de un consumidor más informado, que prioriza no solo diseño o potencia, sino también eficiencia energética, inteligencia tecnológica y experiencia de conducción.

La inauguración del showroom flagship en Ciudad del Este no solo representa una expansión física de la red de la marca en Paraguay, sino también la consolidación de una visión: ofrecer en el país la misma experiencia premium y estandarizada que distingue a BYD en los mercados más importantes del mundo.