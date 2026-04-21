Paraguay apunta a reducir costos de exportación con un plan de fortalecimiento de calidad

Este martes, el Gobierno comunicó que impulsará el fortalecimiento del Sistema Nacional de Calidad para mejorar la competitividad de la agroindustria local en el mercado internacional, mediante una articulación entre el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y empresas privadas, con el apoyo de la Unión Europea. La implementación, además, se prevé realizar a través de la Organización de las Naciones Unidas.

Mejorar la infraestructura de las industrias

Durante la presentación del programa que tuvo lugar en el MIC, las autoridades indicaron que el objetivo es fortalecer de manera integral el Sistema Nacional de Calidad (Sicalidad), mejorando la coordinación entre sus instituciones y desarrollando capacidades técnicas en áreas clave como normalización, metrología y acreditación.

Lea más: Control de calidad para el éxito empresarial

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, señaló que “no hay mejor fórmula” para generar desarrollo que a través de la industria, dado que la logística y los servicios son consecuencia de dicho sector, que también genera marcas paraguayas que llegan a otros países.

En ese sentido, indicó que es necesario desarrollar una infraestructura de calidad más sólida que la que se dispone actualmente, la cual calificó como “débil”, y que además genere confianza.

“Aprovechar lo bueno que tiene el país”

Para el titular del MIC, se debe reorientar la política de calidad de Paraguay para que refleje el potencial de los productos que se fabrican en el país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Es la única forma de aprovechar lo bueno que tiene Paraguay, como los dos grados de inversión, que hoy propician que el país se destaque como productor de alimentos, madera y productos industrializados, como la carne vacuna y de cerdo para el mundo entero”, destacó.

Este proyecto tendrá foco en el sector maderero y en toda la cadena de valor agroalimentaria, como carne, pasta, panadería entre otras.

Generar confianza en los mercados

Paraguay no aprovechará el acuerdo comercial alcanzado con el bloque europeo ni los dos grados de inversión que logró en los últimos años, si no genera confianza en el mercado internacional, añadió Riquelme. Para ello, reiteró la necesidad de desarrollar una infraestructura de calidad de primer nivel.

Reducir costos de exportación

En ese contexto, afirmó que la cartera de industria que lidera encabezará este proyecto junto con otras instituciones. El objetivo de mejorar el Sistema de Calidad es disminuir los costos de exportación, considerando que actualmente existen “gastos de conformidad” cuando se envían productos a Europa, “donde el cliente debe verificar que estos cumplan con los estándares requeridos”.

“Si ya se cuenta con confianza en las estructuras de calidad, los laboratorios y las instituciones, y existe una adecuada articulación entre ellas, se permitirá reducir costos y hacer que el producto industrial paraguayo sea más competitivo a nivel global”, precisó.

En este marco, “Sicalidad Paraguay” se estructura en tres niveles de intervención complementarios: el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las instituciones del sistema nacional de calidad, el desarrollo de capacidades en gremios para la provisión de servicios en calidad y sostenibilidad, y la promoción de una cultura de calidad a nivel país, de acuerdo a lo que dieron a conocer durante la presentación.

Lea más: Acuerdo UE-Mercosur entrará en vigencia en mayo, confirma el Gobierno

Duración

El programa tendrá una duración de cuatro años y apunta a resultados concretos: un mayor número de empresas cumpliendo estándares internacionales, el fortalecimiento de los servicios de calidad disponibles en el país y un mayor reconocimiento internacional de las capacidades técnicas nacionales, informó el ministro.