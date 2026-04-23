Con foco en personas, negocios y futuro, vuelve la Expo Capasu 2026

Este jueves, la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) anunció la realización de la edición 26 de la Expo Capasu bajo el lema: “Evolución del retail: Personas, Negocios y Futuro”.

Durante la presentación de la actividad, el presidente del gremio, Gustavo Lezcano mencionó que la Expo Capasu es uno de los encuentros más representativos del sector del consumo masivo en Paraguay. El evento se desarrollará los días 10 y 11 de setiembre en el Centro de Convenciones de la Conmebol.

Convocará a referentes del sector

En la edición 26, esta expo volverá a convocar a los principales actores del rubro: cadenas de supermercados, industrias proveedoras, distribuidores, emprendedores y profesionales vinculados al comercio.

“A lo largo de sus 26 ediciones, el evento experimentó un crecimiento sostenido, pasando de contar con apenas 20 expositores en sus inicios a reunir, en promedio, a más de 120 en los últimos años”, precisó.

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Lezcano también destacó el interés por formar parte de la exposición, lo que refleja el posicionamiento alcanzado por esta plataforma a lo largo de más de dos décadas.

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A su vez, el titular de la Capasu, señaló que el evento está orientado a un público especializado que reúne a tomadores de decisión de las industrias y empresas mejor posicionadas en toda la cadena de valor del retail. El año pasado superó récords al atraer a más de 5.000 personas.

Espacio de innovación

En ese sentido, resaltó que la Expo se consolidó como un “espacio clave” para el fortalecimiento del sector, promoviendo la incorporación de innovaciones, el acceso a información estratégica y la generación de vínculos comerciales.

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“La muestra amplió su alcance incorporando nuevas áreas como tecnología aplicada al retail, logística, medios de pago, servicios financieros, sustentabilidad y marketing, acompañando así las tendencias que marcan el presente y el futuro de la industria”, alegó sobre las propuestas se tendrá en línea con la evolución del supermercadismo.

Entre las propuestas que ofrece la Expo Capasu, indicó que será el Congreso de Capacitación de Retailers, espacio que reúne anualmente a los principales referentes nacionales e internacionales del retail. Para esta edición, confirmaron la presencia de Jonatan Loidi, speaker argentino de amplia trayectoria en temas de liderazgo, además de otros referentes del rubro.