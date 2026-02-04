Paraguay se suma a una iniciativa que prioriza a EE.UU. en el acceso a minerales críticos

La administración de Donald Trump busca asegurar el abastecimiento y procesamiento de estos minerales para reducir su casi dependencia de China, con la adopción de la iniciativa FORGE ((Foro sobre la participación geoestratégica en materia de recursos) por parte de una cincuentena de países, entre ellos Paraguay.

China es el principal proveedor global de los metales y otros minerales esenciales para las industrias del sector tecnológico. Con FORGE, Estados Unidos pretende diversificar la provisión de insumos para defensa, energía y desarrollo tecnológico.

“El propósito de FORGE es fomentar la colaboración y construir una red de socios en todo el mundo, muchos de los cuales estuvieron presentes hoy en esa sala”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

Nuevo memorando con Paraguay

La firma este miércoles de un nuevo memorando de entendimiento con Estados Unidos se da la tras la conclusión de la “Conferencia de Minerales Críticos”, en Washington.

Este documento no pasaría por el Congreso paraguayo para su aprobación y entrada en vigencia.

La representación paraguaya estuvo encabezada por el ministro de Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, quien firmó el memorando.

Asegurar potenciales recursos

La reunión convocó a unos 50 países aliados del gobierno de Donald Trump. El interés se centraría en los potenciales recursos como el uranio, el litio y las tierras raras que estarían presentes en el país.

Antes de asistir a esta conferencia ministerial, las delegaciones habrían preacordado que priorizarían o privilegien a los capitales estadounidenses y restrinjan las inversiones provenientes de China para este sector considerado estratégicos.

Bloque comercial de minerales

La apertura de la conferencia estuvo liderada por el secretario de Estado, Marco Rubio y el vicepresidente de Estados Unidos, James D. Vance.

“Queremos que los miembros formen un bloque comercial entre aliados y socios, que garantice el acceso de Estados Unidos a los recursos necesarios para su poder industrial, al tiempo que se expande la producción en toda la zona”, aseguró el vicepresidente, ante los representantes de las nacionaes aliadas, cuyo discurso fue transmitido en vivo.

Según el reporte de la agencia EFE, al encuentro acudieron cancilleres y representantes de 55 países, entre ellos Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Catar, Ecuador, Francia, India, Israel, Italia, Marruecos, México, Noruega, Paraguay, Ucrania y también de la Unión Europea (UE).

Esta convocatoria a la cooperación es inusual por parte de la Administración de Donald Trump, que ha privilegiado las negociaciones bilaterales antes que el multilateralismo.

El secretario Rubio, declaró también que la “excesiva concentración” del suministro mundial de minerales críticos y materiales procesados en un solo país -en referencia a China- puede convertirse en una “herramienta de presión ” en la geopolítica.

Minerales en Paraguay

Recientemente, el viceministerio de Minas y Energía paraguayo señaló que el Estado paraguayo dispone de información técnica proveniente de exploraciones realizadas en la década de 1980, que dejaron testigos geológicos en varias zonas de la Región Oriental.

A esto se suman prospecciones actuales y estudios científicos desarrollados en Brasil sobre la cuenca geológica del Paraná, cuyos resultados presentan similitudes con el territorio nacional.

¿Por qué es importante para EE.UU.?

Los minerales críticos son la materia prima esencial para el desarrollo de productos tecnológicos, tanto de uso civil como militar y el plan del gobierno de Donald Trump es asegurar la provisión de estos recursos naturales y ampliar sus reservas para hacer frente a la casi dependencia a la República Popular de China.

La administración de Donald Trump busca asegurar el abastecimiento y procesamiento de estos minerales críticos por considerarlo parte de su seguridad nacional.

El gobierno de Trump busca con esta cita acordar con sus aliados el acceso a información relevante sobre este sector clave, como mapeo geológico en conjunto para explorar yacimientos, acuerdos específicos para evitar interrupciones de la cadena de suministros, entre otros, para asegurar el abastecimiento y procesamiento de estos minerales críticos que requieren sus industrias, así como mitigar fluctuaciones incluso con la fijación de precios.

Seguridad nacional

Según una ley estadounidense de 2020, definen minerales críticos como un “mineral no combustible o un material mineral esencial para la seguridad económica o nacional de Estados Unidos” y que “tiene una cadena de suministro vulnerable a interrupciones”.

Esa ley también menciona que estos minerales “se caracterizan por cumplir una función esencial en la fabricación de un producto, cuya ausencia tendría consecuencias significativas para la economía o la seguridad de la nación”.

Sudamérica, en particular, está en el foco de las potencias económicas y militares por tener en el subsuelo las mayores reservas mundiales de litio, bautizado como el “oro blanco”.