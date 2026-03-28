Destacan contribución de empresas estadounidenses y nuevas oportunidades de negocios e inversiones

La acción se enmarca en una alianza orientada tanto a ampliar el intercambio empresarial como a visibilizar el impacto de compañías y marcas estadounidenses que operan en el mercado paraguayo. En ese línea, nace esta primera iniciativa que denominaron “Marcas de Impacto”, en el marco del Freedom 250, por los 250 Años de la Independencia Estadounidense.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, Peter Hansen, explicó que desde hace tiempo se analizaba la idea de conformar un grupo de empresas americanas junto con empresas paraguayas que representan o trabajan como franquicias o distribuidores de marcas americanas, con el fin de valorar el esfuerzo que ellas hacen en el desarrollo económico del Paraguay.

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Identificar oportunidades y detectar barreras

Según Hansen, el propósito del grupo es doble: por un lado, el identificar nuevas oportunidades de inversión y negocios con los Estados Unidos y, a la vez, detectar barreras que perjudican las operaciones de los socios, para luego trabajar en áreas de acción que permitan resolver esos inconvenientes.

En ese sentido, también remarcó que la iniciativa busca potenciar la importancia de las marcas americanas y dar visibilidad al impacto positivo que generan, incluyendo las buenas prácticas empresariales que distinguen a estas compañías. Destacó igualmente que las marcas americanas actúan como un motor de formalización laboral y modernización tecnológica en la economía nacional.

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Hansen añadió además que estas marcas realizan un aporte intangible, pero “vital”, a la seguridad jurídica, al indicar que la presencia de multinacionales americanas presiona hacia un clima de negocios más transparente y empuja a la competencia a cumplir estándares internacionales en materia de seguridad social, salarios mínimos y capacitación constante. Afirmó que ello beneficia a Paraguay para mantener el grado de inversión ante agencias de calificación de riesgo como Moody’s y Standard & Poor’s.

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Destacan contribución del sector privado estadounidense

Por su parte, Robert Alter, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, destacó que el carácter del sector privado estadounidense y su contribución al desarrollo económico, que fueron reconocidos en esta iniciativa de Marcas de Impacto, constituye un privilegio, especialmente este año, cuando se celebran los 250 años de la independencia de los Estados Unidos.

Alter sostuvo que esta conmemoración invita a destacar la excelencia americana y sus contribuciones globales. También remarcó que ningún éxito se logra en solitario y que se requieren socios que compartan valores y visión. En ese marco, expresó agradecimiento por contar con Paraguay como socio, “dispuesto a trabajar y crecer juntos por el bien” de ambos pueblos y por la prosperidad de los dos países.

De acuerdo con los organizadores, “Marcas de Impacto” busca reconocer a empresas estadounidenses que aportaron al desarrollo económico en Paraguay mediante la elevación de estándares de calidad, el fortalecimiento de la competitividad, la generación de oportunidades y la promoción de prácticas innovadoras, reflejando el valor de la excelencia del sector privado estadounidense y la colaboración bilateral.

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En este contexto, la iniciativa Freedom 250 promueve la colaboración bilateral entre empresas y sentando bases para una nueva era de oportunidades en los próximos 250 años.

Tras un concurso y un proceso de selección, un panel de jueces de la Embajada de los EE. UU. y la AmCham seleccionó a seis empresas, que fueron distinguidas durante una Gala de Premiación que se llevó a cabo el jueves 26 de marzo, instancia en la que también se compartieron casos de éxito y su impacto positivo en Paraguay.

Las empresas destacadas por esta iniciativa fueron: H. Petersen para Caterpillar, Citi, PepsiCo, Southfood para Pizza Hut y KFC, Uranium Energy Corporation y Equifax