Cámara de Comercio presenta nuevo centro para acompañar inversiones en Paraguay

El lanzamiento se realizó este jueves en la sede de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP) y contó con el respaldo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el marco de una iniciativa orientada a fortalecer el clima de negocios y promover inversiones formales.

Desde la CNCSP explicaron que es un paso importante para el fortalecimiento del clima de negocios en el país.

En ese sentido, la gerente general del gremio, Paula Carro, mencionó que el Centro de Facilitación de Inversiones, se formalizó como una unidad de servicio especializada que busca acompañar de manera integral al inversor, tanto nacional como extranjero, durante todo su proceso de desembarco, operación y expansión en territorio paraguayo.

“Esta plataforma surge como una respuesta directa a la necesidad de conectar el capital con empresas y gremios locales que operen bajo estándares de solvencia y profesionalismo, reduciendo las incertidumbres propias del ecosistema de negocios”, indicó.

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Ofrecer una puerta de entrada a inversores

En la misma línea, el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Rodolfo Vouga, destacó que el diferencial del CFI se apoya en la trayectoria institucional del gremio, que supera los 128 años. Según indicó, esto permite ofrecer una “puerta de entrada” respaldada por la red de socios y aliados de la institución.

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“A través de este centro, los inversores acceden no solo a información técnica, sino también a una red de contactos que incluye estudios jurídicos, contables y entidades financieras más solventes en Paraguay”, señaló.

A su turno, Karen Rosales, especialista principal de actividades para empleadores de la OIT para el Cono Sur -organismo que brinda el respaldo institucional a esta iniciativa- destacó la importancia de promover inversiones en empresas formales como el camino más directo hacia el trabajo decente y la competitividad internacional.

Reafirma su compromiso

Desde el gremio resaltaron que la puesta en marcha de este Centro, la CNCSP reafirma su compromiso de ser el primer aliado estratégico para cualquier capital serio que desee generar desarrollo real en el país, garantizando que cada inversión cuente con el respaldo de la institución que agrupa al sector más grande de la economía nacional.