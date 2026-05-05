Impulsan un nuevo gremio para ampliar el volumen de negocios entre Paraguay y Turquía

Representantes de la Asociación Económica y Comercial Paraguay–Turquía firmaron hoy un documento que formaliza la creación de la Asociación de Comercio Paraguay-Turquía (Asopaturk).

A partir de su presentación oficial, la iniciativa busca coordinar acciones de trabajo conjunto para impulsar el intercambio en áreas como comercio, turismo, cultura y educación, según indicaron las autoridades.

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Nivelar la balanza

El presidente de la nueva Cámara, Francisco Fariña, mencionó que la relación comercial entre ambos países se encuentra en “franco crecimiento”. No obstante, reconoció que la balanza comercial está más inclinada hacia la nación euroasiática.

En ese sentido, señaló que con la creación de Asopaturk apuntan a “nivelar” la balanza, mediante acciones que impulsen un comercio más equitativo y permitan colocar más productos paraguayos en Turquía.

“Queremos lograr una mayor apertura al mercado turco, que podría convertirse en un gran destino y que es una nación con alto potencial comercial. La intención de la Cámara es facilitar la llegada de inversión extranjera al Paraguay y también la colocación de productos paraguayos en la República de Turquía”, reiteró.

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Esperan la llegada de autoridades turcas

En lo que refiere a inversiones, indicó que ya existen empresas turcas que desembarcaron en Paraguay. Además, adelantó que para julio se prevé la llegada de una delegación oficial de autoridades turcas, acompañadas por empresarios con intenciones de invertir en distintos sectores.

“Las empresas turcas son grandes productoras de telas, por lo que creemos que podrían ser importantes compradoras de algodón. Además, ese país representa un gran mercado por su tradición gastronómica, especialmente en el consumo de menudencias de distintos tipos de animales”, acotó.

Añadió que Turquía cuenta con un importante desarrollo tecnológico en infraestructura ferroviaria, con constructoras que participaron en la ejecución de líneas de trenes en Europa.

En ese sentido, consideró que, ante la apertura de oportunidades en Paraguay, también manifestaron interés en contribuir en ese ámbito.

Fortalecer el comercio

En cuanto a la oportunidad que representa el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, manifestó que Turquía, al estar vinculada a ese bloque (si bien está principalmente en Asia y solo una porción territorial en Europa, tiene cercanía con el bloque), apuesta a fortalecer el comercio con Paraguay.

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“Hace tres años instaló su Embajada en nuestro país, y Paraguay hizo lo mismo en Turquía. Ese paso facilita considerablemente la relación comercial y bilateral a futuro entre ambas naciones”, precisó.

Durante el evento realizado este martes, los socios integrantes firmaron el acta de fundación de la Asociación Económica y Comercial Paraguay–Turquía.