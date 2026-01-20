Frigoríficos recibirán su primera auditoría del año: ¿de qué país se trata?

El sector ganadero y frigoríficos recibirán la primera auditoria internacional del año.

El presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), José Carlos Martin, mencionó que Paraguay recibirá la primera auditoría del año la próxima semana, por parte de un país interesado en la compra de carne bovina paraguaya y en la importación de animales vivos.

Martin señaló que las industrias del país recibirán este lunes 26 a siete auditores de Turquía. Indicó que desde 2019 se viene trabajando con las autoridades turcas, que en su momento habían solicitado, entre otros puntos, la identificación animal obligatoria.

“Si bien aún nos faltan algunas cosas, en todos estos años se demostró que avanzamos en varios aspectos. Con Turquía iniciamos la primera auditoría del año y es la primera vez que este mercado visita Paraguay”, destacó.

Respecto a lo que puede implicar este mercado para el país, sostuvo que se trata de un destino con un elevado arancel, aunque alegó que en algunas ocasiones reduce los impuestos para algunos de sus proveedores.

Importación de ganado en pie

Además, afirmó que por una cuestión de bienestar animal, el transporte de animales en pie por vía marítima irá disminuyendo en un plazo de cinco a diez años.

“Esto abre una oportunidad importante y Turquía, según los números, importó alrededor de US$ 600 millones en carne bovina, además de ser un gran comprador de animales en pie”, detalló.

En cuanto a la exportación de animales vivos, indicó que Paraguay ya tiene firmados acuerdos con otros países, principalmente a nivel del Mercosur, y también con naciones más lejanas. Precisó además que este el mercado turco no exige un cambio del estatus sanitario de libre de fiebre aftosa con vacunación.

El calendario

Respecto a las inspecciones de las autoridades turcas, estas se iniciarán el lunes 26 con una reunión con autoridades del Senacsa. Mientras el martes 27 con la visita al Frigorífico Victoria, en Villa Hayes; el miércoles 28 continuarán en Frigorífico Guaraní, en Limpio, y el jueves 29, estarán presentes en Frigomerc, en Asunción.

En tanto, un segundo grupo de auditores estará presente en Villa Hayes, donde visitará la Región Sanitaria N° 6, la Unidad Zonal Villa Hayes y la Fundación Servicios de Salud Animal (Fundassa).

Asimismo, se prevén visitas al Punto de Ingreso del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi (Luque), al Puesto de Control Cerrito (Cerrito) y, finalmente, al establecimiento ganadero Confinamiento Los Lazos, en Benjamín Aceval.