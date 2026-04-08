Nueva Ley de Maquila abre puertas a más empleo y duplicaría industrias en Paraguay

Una de las finalidades de la Ley N.º 7547/2025 “Del Régimen de Maquila” es la generación de empleo. En ese sentido, señaló que fue acertada la decisión del Gobierno de renovar no solo la Ley de Maquila, sino también la Ley 60/90, que incentiva las inversiones.

El experto detalló que, cuando se actualizan este tipo de regímenes especiales, el Estado está, en cierta forma, “resignando” ingresos tributarios que obtendría en operaciones normales, con el objetivo de atraer inversiones.

“El inversor suele preguntar por cuánto tiempo el Estado estará dispuesto a sacrificar esos ingresos para promover inversiones. En ese sentido, la renovación de estas leyes envían una señal clara de que está interesado en seguir atrayendo capital, ofreciendo un nuevo marco jurídico. Esto genera previsibilidad y estabilidad para el inversor”, agregó.

Mejora posición de Paraguay frente a otros países

También destacó el contexto regional, ya que para él, Paraguay se posiciona favorablemente frente a Brasil, donde se observa una migración de empresas hacia el país por razones tributarias, laborales y de insatisfacción con el gobierno actual.

También mencionó el caso de Argentina, que registra dificultades vinculadas a la evolución de los salarios reales en el sector industrial, y el de Bolivia, que atraviesa un proceso de reordenamiento político con la elección de su nuevo presidente.

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“Paraguay sigue siendo uno de los principales destinos de inversión, no solo por sus beneficios internos, sino también por la coyuntura regional y global que ahora está marcada por conflictos internacionales que elevan los costos logísticos”, afirmó.

Número de industrias se duplicaría en tres años

En ese marco, indicó que se está retomando una tendencia observada durante la pandemia, en la que las industrias buscan abastecerse de proveedores más cercanos. Asimismo, reiteró que Paraguay, gracias a su sistema tributario, su estabilidad macroeconómica y la renovación de estos regímenes especiales, ubica como un destino clave para las inversiones en América Latina.

El especialista agregó que el Gobierno está preparado para implementar la reforma, pero advirtió que, para que el régimen genere un volumen significativo de inversiones, será necesario reforzar la infraestructura y la capacidad operativa.

“Actualmente existen unas 300 industrias maquiladoras, cifra que podría duplicarse en los próximos tres años”, resaltó.

Algunos de los cambios que incluye la nueva reforma

En cuanto a los cambios introducidos en la reglamentación de la Ley N.º 7.547/2025 “Del Régimen de Maquila”, son principalmente para el sector de servicios. Precisó que, se destacan los rubros de software, de funciones administrativas y tecnológicas, que en la legislación anterior se encontraban en una “zona gris”, pero que ahora pueden operar bajo este régimen.

Además, explicó que la normativa otorga mayor autonomía a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME) órgano impulsor de la maquila. Se le asigna la capacidad operativa para agilizar los procedimientos del régimen.

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Trámites para el comercio exterior

“Otra innovación interesante es que, cuando ingresa materia prima sin pagar impuestos de importación, antes se debía constituir una póliza de caución por cada contenedor. Hoy aparece la figura de la garantía global, que permite contratar un seguro por un monto total y operar dentro de ese valor, sin necesidad de constituir una garantía por cada importación”, subrayó.

Finalmente, concluyó que el sistema anterior era “bastante tedioso, ya que implicaba constituir y liberar garantías de forma constante”, que saturaba a la propia administración. En ese sentido, indicó que también se implementaron otras normativas orientadas a mejorar la operativa y el uso de la tecnología.