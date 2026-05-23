Paraguay sufre el impacto de la suba global de containers

A este escenario global complejo que afecta el precio de los containers, se suman las congestiones portuarias, menor disponibilidad y una recuperación parcial de la demanda internacional en determinados mercados. Estos factores están generando presión sobre el comercio exterior y la logística global que ya se comienza a sentir.

Santiago Mello, director de Premium Containers Paraguay, explicó a ABC Negocios que el mercado continúa atravesando un contexto de alta sensibilidad e incertidumbre, donde los costos logísticos siguen mostrando importantes variaciones y afectan directamente a países como Paraguay.

“El país tiene una dependencia importante de productos importados y cualquier aumento en los costos marítimos automáticamente termina impactando en el costo final de mercaderías, materias primas, maquinarias y productos terminados”, sostuvo. Según indicó, ese incremento suele trasladarse parcial o totalmente al consumidor final, generando presión sobre el poder adquisitivo y el consumo interno.

Los más afectados

Mello señaló que los sectores más afectados actualmente son comercio, construcción, industria, tecnología y retail, debido a que manejan grandes volúmenes de productos importados o poseen un elevado componente logístico en sus operaciones.

A esto se suma la situación de empresas que trabajan con márgenes ajustados o con alta rotación de stock, las cuales sienten con mayor intensidad los efectos del denominado “rebote de precios”.

Presión financiera y ajustes permanentes

Esta volatilidad obliga a las empresas a recalcular constantemente sus estructuras de costos para mantener competitividad. “Muchas compañías deben aumentar capital de trabajo, renegociar precios con proveedores o incluso reducir márgenes para sostener operaciones”, indicó.

Mello indicó que algunas firmas están postergando importaciones e inversiones debido a la incertidumbre logística y la falta de previsibilidad en los tiempos de entrega. “Hoy el principal problema no es solamente el costo, sino la dificultad de planificar con certeza”, afirmó.

La diferencia entre grandes empresas y pequeñas y medianas empresas también se hace más visible en este escenario. Según Mello, las compañías de gran porte cuentan con mayor capacidad financiera, mejores contratos logísticos y mayor volumen de negociación, lo que les permite absorber de mejor manera los incrementos de costos.

Las pymes, en cambio, enfrentan mayores dificultades. “Tienen menos margen para absorber aumentos o para realizar estrategias de stockeo preventivo. Eso las vuelve mucho más vulnerables ante la volatilidad internacional”.

Impacto en el bolsillo

El encarecimiento de los costos logísticos ya comienza a sentirse en distintos productos del mercado interno. El aumento en el valor de importación de bienes y materias primas termina repercutiendo en los precios finales.

Mello sostuvo que este escenario puede generar un encarecimiento generalizado de productos importados y también de bienes que dependen de insumos provenientes del exterior. “Eso afecta principalmente al consumo medio y masivo, porque muchas empresas deben ajustar precios para sostener operación y rentabilidad”, indicó.

A nivel regional, Paraguay parte con una desventaja logística frente a países que cuentan con acceso marítimo directo. Por ello, cuando se producen aumentos internacionales en el transporte marítimo, el impacto suele ser aún más sensible para el mercado local.

Riesgo de retrasos y cambios en la cadena logística

Mello explica que actualmente el principal problema no pasa tanto por la falta total de productos, sino por los retrasos logísticos, cambios de itinerarios y sobrecostos que afectan la previsibilidad de las operaciones.

Frente a esta situación, muchas empresas comenzaron a implementar nuevas estrategias para reducir el impacto de la volatilidad internacional. Entre ellas mencionó una mayor planificación logística, compras anticipadas, diversificación de proveedores y optimización de stock.

Varias compañías, explica Mello, están apostando por contratos de largo plazo con operadores logísticos y maximizar la ocupación de containers para mejorar eficiencia y reducir costos operativos.

De acuerdo con el análisis del especialista, el mercado todavía seguirá condicionado por factores externos durante los próximos meses. Si bien podrían registrarse períodos de estabilización parcial, la volatilidad internacional continúa siendo elevada.

Desde G. 18 y G. 34 millones

Premium Containers Paraguay trabaja con containers marítimos estándar y también con unidades modificadas para oficinas, depósitos y soluciones corporativas, un segmento que sigue mostrando demanda pese al escenario de costos elevados.

Un container marítimo estándar de 20 pies puede variar considerablemente según su estado, disponibilidad internacional y costos logísticos asociados. A eso se agregan gastos de transporte terrestre, modificaciones, equipamiento y terminaciones específicas solicitadas por cada cliente.

“Un container estándar dry puede utilizarse como depósito o almacenamiento, mientras que una unidad modificada para oficina incluye aislación, instalación eléctrica, aire acondicionado, revestimientos y equipamiento interior”, detalló.

Los precios también reflejan el impacto de la suba internacional de materiales y costos de importación. Según explicó, en los últimos meses se observaron incrementos en acero, aislantes y componentes eléctricos utilizados para las modificaciones.

Actualmente, los valores de los containers sin modificar parten desde aproximadamente G. 18 millones, mientras que las unidades modificadas desde G. 34 millones, dependiendo del nivel de personalización y funcionalidad requerida.

Pese al escenario, desde el sector consideran que la planificación estratégica y la adaptación logística serán fundamentales para enfrentar la volatilidad internacional y sostener la competitividad del mercado paraguayo en los próximos meses.