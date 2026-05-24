Paraguay puede convertirse en polo regional de confecciones, según empresa que produce para Nike, Adidas, Fila

En Mariano Roque Alonso se instala la nueva alianza “Dasstex” entre el Grupo Texcin (empresa paraguaya) que se dedica a la confección para marcas internacionales, y la compañía brasileña Dass (Brasil), que fabrica indumentaria deportiva para marcas globales (Nike y Adidas). Hoy, con esa asociación, ya se producen prendas deportivas Fila “Hechos en Paraguay” y enviadas al mercado internacional.

En entrevista con ABC, Andrés Gwynn, CEO y presidente del Grupo Texcin, mencionó que esta “alianza o parceria estratégica” se da dentro de un marco de colaboración industrial, en donde ambas empresas están aportando su know-how (saber hacer).

“El objetivo es lograr el desarrollo de la empresa Dasstex, que trae un up-grade (actualización o mejora) a la industria textil de Paraguay, con mucha tecnología y una alta capacitación de nivel internacional”, detalló.

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Paraguay, un nuevo centro productivo

En lo que respecta a por qué eligieron Paraguay para esta expansión industrial, manifestó que el Grupo Dass ve a Paraguay como un nuevo centro productivo y como una plataforma más para sus planes de crecimiento a nivel regional y de Latinoamérica.

“Esto es incentivado por la competitividad en los costos de las materias primas gracias al régimen de maquila y también por el buen clima de negocios que tiene Paraguay desde hace algunos años", apuntó.

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Al respecto, desde el Gobierno dieron a conocer recientemente que esta inversión estará en el orden de los US$ 40 millones. Gwynn comentó que los planes de Dasstex son que este capital sea ejecutado en etapas y en otras cadenas de valor que se irán integrando al proyecto.

Buscan trabajadores para costura

En lo que hace al empleo, ya cuentan con más de 200 colaboradores y se estima llegar a unos 600 en el corto plazo, sostuvo, a la par de detallar que entre los perfiles de trabajadores que están buscando actualmente son personas con experiencia en costura y también cargos específicos dentro de la cadena de este tipo de industrias.

Sobre cómo están trabajando en la formación de mano de obra paraguaya, subrayó que este es uno de los grandes aportes que generan este tipo de alianzas de cooperación industrial. La capacitación de nivel mundial para los paraguayos y paraguayas es el “mayor legado que viene para quedarse y para multiplicarse en nuestro país”, acotó.

Paraguay convertido en polo regional deportivo

Consultado si Paraguay podría convertirse en un polo regional de confecciones deportivas, mencionó que, sin dudas, el desembarco de este tipo de empresas al país “permite un mayor crecimiento en know-how” y tecnología, que ayudará a seguir fortaleciéndonos tanto en deportivos como también en moda.

Además, precisó que Dasstex ya inició sus operaciones en Paraguay a inicios de este año, con “foco 100% en la confección de prendas deportivas de alta calidad”. En esta primera etapa, las exportaciones apuntan a Brasil y demás países del Mercosur.

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Dasstex: producción de prendas deportivas y no de calzados

Por otro lado, en las últimas semanas difundieron versiones de que la industria brasileña trasladaría su producción de Argentina a Paraguay. En ese contexto, el CEO reiteró que las operaciones de calzados deportivos del grupo en Argentina son independientes y no forman parte del proyecto de Dasstex en Paraguay, que tiene foco en textiles.

“En los últimos días se generó una serie de informaciones y noticias tanto a nivel local como internacional que no son ciertas. La empresa Dasstex tiene como foco principal la producción de confección de prendas de vestir y no de calzados para las marcas que maneja la compañía”, aclaró.

Añadió que, dentro de lo que es el Grupo Dass a nivel Brasil y a nivel regional, esto es solo una parte complementaria del gran volumen que maneja esta empresa.

Potencial de la industria textil paraguaya

En lo que hace a los factores que están haciendo atractivo a Paraguay para las inversiones textiles, destacó que dentro de los distintos programas de beneficios fiscales, el régimen de la maquila de exportación es el que realmente "se adapta de manera beneficiosa" al rubro textil.

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Esto, según afirmó, por las ventajas que ofrece en la importación de materias primas y también en algunos beneficios a nivel costo país en relación con otras naciones de la región, lo que nos hace ser competitivos.

En lo que respecta a disponilidad de trabajores para este rubro, dijo que realmente la mano de obra abundante y barata para el rubro textil es un “mito”.

Mano de obra calificada

“Primeramente, para el crecimiento del rubro textil y de confecciones se necesita mano de obra capacitada y altamente entrenada bajo estándares de calidad internacional, y esto es el principal obstáculo que tenemos en nuestro país, por lo cual la forma de equiparar es invertir mucho en capacitación y entrenamiento, lo que conlleva una fuerte inversión financiera y de tiempo”, explicó.

Entre tanto, subrayó que el rubro no produce mano de obra de bajo costo y que los salarios en Paraguay, si se le suma la inversión en capacitación, están incluso por encima de la media a nivel regional.

Finalmente, como CEO y presidente del Grupo Texcin, adelantó los planes de esa empresa en sus líneas de productos y a qué mercados apuntan. Gwynn refirió que tienen un nuevo proyecto al que llaman “TXN 2.0”, donde entran luego de 11 años de experiencia en un nuevo nivel de nuevas marcas globales y de tipos de productos, además de un innovador programa de aumento productivo que, según enfatizó, pronto se dará a conocer.

¿Qué implica el régimen de maquila?

De acuerdo con los datos del sector, la maquila trabaja bajo un régimen impositivo especial que permite la producción en territorio local sin los impuestos que pagan el resto de las industrias (impuesto único de 1%), pero con la salvedad de que los productos y servicios deben ser exportados en su totalidad y no comercializados dentro de nuestras fronteras. No obstante, si la compañía maquiladora desea vender dentro de Paraguay, debe acogerse al regimen impositivo general, con el pago de todos los impuestos que correspondan.

El espíritu de la normativa de maquila es generar mano de obra en cantidad y calidad, de ahí que el fisco renuncia al ingreso tributario general, que en el país es el llamado “10-10-10″ (por 10% de IVA y de impuestos a la Renta Personal y a la Renta Empresarial)

Recientemente, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) informó que al cierre del primer cuatrimestre de este año, las industrias maquiladoras del país exportaron por un valor de US$ 471 millones y generaron 1.154 nuevos puestos de trabajo.