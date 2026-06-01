Reservas internacionales en oro crecieron 37% y suman US$ 1.186 millones

Los ahorros o colchones externos del Banco Central del Paraguay (BCP) siguen fortaleciéndose por el mayor ingreso de divisas y por el repunte en la cotización del oro, según se puede observar en los registros oficiales.

El saldo de las Reservas Internacionales Netas (RIN) sumaron US$ 11.420 millones al 20 de mayo, cifra que representa un aumento del 4% respecto al saldo de diciembre del 2025, cuando estos valores llegaron a US$ 11.000 millones, es decir que en cinco meses, estos recursos sumaron US$ 420 millones.

Al comparar con el mismo mes del año pasado (mayo de 2025), se observa un crecimiento del 11%, más de US$ 1.200 millones más de recursos que sumaron a estos ahorros del BCP.

Las reservas internacionales están compuestas principalmente en dólares estadounidense, por valor de US$ 9.346 millones a mayo, o sea, el 82% de las RIN, otro porcentaje en oro y en Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Repunte de la participación en oro

Un dato relevante en el informe estadístico es el incremento en la participación de las reservas en oro que pasaron de un promedio del 7% a un 11% del total de los ahorros externos.

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Al 20 de mayo del presente año, el saldo de los recursos en oro llegó a US$ 1.186 millones, que representa un salto de 37% al comparar con el mismo periodo del año pasado, cuando estos valores estaban en alrededor de US$ 863 millones, según los datos. Sin embargo, fue en febrero de este año, que se alcanzó una cifra record de las reservas en oro por valor de US$ 1.361 millones

Pero ¿Qué factores impulsaron el repunte del saldo en dólares?

Expertos detallan que uno de los factores que beneficiaron a los ahorros en dólares fue el salto en la cotización del metal precioso.

El precio del oro cerró el año 2025 con un repunte aproximado del 65%, y superó por primera vez la barrera de los US$ 3.000 la onza en marzo del 2025 y actualmente está en US$ 4.517 por onza, aunque en la quincena de enero de este año tocó un pico histórico de US$ 5.416 por mayor demanda de activos de refugio, en un contexto de tensiones comerciales y geopolíticas en Medio Oriente, así como por la caída del dólar respecto a las principales divisas. Luego de esto, fue cediendo nuevamente para llegar al valor actual de US$ 4.517