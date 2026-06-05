Endeudamiento sigue en aumento: Cartera de tarjetas de crédito creció 30% anual hasta abril

El endeudamiento vía tarjetas de crédito sigue creciendo con fuerza en Paraguay y sobre todo para los segmentos de más bajos ingresos que utilizan dicho instrumento para financiar compras básicas del súper, especialmente de alimentos, lo que aumenta el riesgo para los hogares que ya están con dificultades para llegar a fin de mes.

Según los datos presentados hoy por la Superintendencia de Bancos (SIB), al mes de abril último, el saldo global financiado con tarjetas de crédito por los bancos llegó a G. 6,88 billones (US$ 1.128 millones), que representa un salto del 30% al monto que llegaba en abril del año 2025 (G. 5,29 billones). Si bien los usuarios aprovechan los ganchos de promociones y reintegros para realizar compras con dicho instrumento, preocupa el nivel acelerado de endeudamiento, sobre todo para niveles de menores ingresos, ya que muchos de ellos no alcanzan cubrir el costo de vida, por lo que terminan endeudándose.

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En sectores de menores ingresos aumenta más

Al desagregar por niveles de deuda, se observa que las líneas de crédito de hasta G. 3.000.000 registran un aumento anual del 50% en la cartera que llegó a G. 1,56 billones hasta abril del presente año. Este nivel agrupa normalmente a los usuarios de menores ingresos, incluso por debajo del salario mínimo y es justamente el segmento que registra mayor incremento en los niveles de deuda.

Según los datos del Banco Central, este segmento registra una tasa de morosidad que viene en aumento y que fue del 7,3% en abril último, el más alto entre todos los segmentos. El crecimiento repentino en el segmento de tarjetas apunta en parte a iniciativas de las entidades bancarias y aperturas de nuevas cuentas.

Por otra parte, el grupo con líneas de crédito de entre G. 3 y G 5 millones, alcanzó en su cartera un total de G. 820.800 millones, con 17,9% de aumento respecto al año pasado y una tasa de morosidad del 7,5%, de acuerdo con los registros oficiales. En cuanto a las líneas superiores a G. 10 millones, registró un saldo global de G. 3,36 billones, con un aumento del 29%. No obstante, este segmento registra el nivel de mora más bajo en comparación a los demás, del 3,5% al mes de abril último.

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De acuerdo con los datos del informe financiero, el endeudamiento con tarjetas viene creciendo muy por encima del promedio del crédito general en moneda nacional que creció 15,35% en el mismo mes. La cartera global de créditos a marzo último fue de G. 188 billones.